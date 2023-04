Pnrr, corsa contro il tempo Il Comune avvia oltre 50 cantieri "Assumere personale dedicato"

di Valentina Beltrame

Soldi che non bastano più, un alto grado di burocrazia e difficoltà nel reperire personale tecnico e amministrativo preparato sulle pratiche per accedere ai fondi Pnrr. Se i grandi Comuni hanno ciò che serve per affrontare la macchina dei finanziamenti per la ripresa italiana ed europea, non è sempre così per i piccoli enti che spesso sono costretti a rinunciare ai fondi, scoraggiati dal percorso irto di ostacoli malgrado il grande lavoro della task force istituita dalla Provincia. Il Comune di Modena ha già ottenuto finanziamenti per quasi 75 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è in pari con le scadenze: quest’anno si aprono i cantieri che hanno già ottenuto il via libera tra cui quelli relativi a rigenerazione ex Fonderie ed ex Enel, mensa scolastica, miglioramento energetico dei teatri, acquisto di bus a idrogeno, teatro delle scuole Carducci, alloggi Ers, mobilità dell’area nord e parco XXII Aprile, scambio intermodale, nuovo centro per l’impiego e videosorveglianza. In totale i progetti ammessi a finanziamento a Modena sono 52 per 74milioni e 350mila euro, mentre sono ancora in valutazione due progetti per un milione e mezzo mentre altri (per oltre 2 milioni) sono stati approvati e sono in attesa della convenzione ministeriale.

Ma il problema, ad oggi, sono le risorse a causa dell’aumento del costo delle materie prime e dell’energia. I conti fatti un anno fa non valgono più e il contributo aggiuntivo stanziato (il 10% che a Modena equivale a 7,5 milioni) non basta e costringe i Comuni a trovare risorse proprie. Salti mortali per tutti gli enti, mission impossible per i Comuni più piccoli che hanno poco margine di manovra.

Anche la Provincia ha le spalle larghe, ma il presidente Fabio Braglia non nasconde la sua preoccupazione: "Per molti interventi di notevole importanza, il finanziamento concesso è risultato insufficiente a causa dell’incremento dei prezzi. La Provincia ha dovuto stanziare 3.740.000 euro per poter portare a conclusione tali progetti e la somma è destinata ad aumentare, considerato che proprio l’altro ieri la regione Emilia Romagna ha pubblicato un nuovo prezzario che prevede ulteriori aumenti". La Provincia ha a disposizione cinque esperti che hanno il compito di facilitare i Comuni nella predisposizione delle richieste di contributi e nella loro rendicontazione. "Si tratta di una mole di lavoro molto importante e per questo penso sia indispensabile per la Provincia, poter arrivare ad assumere personale dedicato – aggiunge Braglia – così da poter dare pieno supporto agli enti locali. Attualmente la task force è impegnata perlopiù nel supporto all’elaborazione dei progetti, ma siamo consapevoli che sarà la fase di rendicontazione quella più complessa". Le risorse Pnrr assegnate alla Provincia ammontano a 41.063.230 euro e i progetti finanziati sono 50 tra nuove scuole e palestre, miglioramenti sismici, impiantistica, opere antincendio e manutenzione degli edifici scolastici. Ben 26 le opere concluse, 5 i cantieri in corso, 15 quelli da avviare. Infine ci sono 6 nuovi progetti i cui finanziamenti sono appena stati concessi (per comlessivi 12.810.00 euro) tra cui il nuovo edificio dell’istituto Spallanzani di Vignola. Un intervento che dimostra come i tempi siano davvero stretti e ci sia bisogno di tecnici preparatissimi per utilizzare i fondi: entro il 15 settembre la Provincia dovrà infatti fare la variazione di Bilancio, indire la gara per i progettisti, elaborare il progetto definitivo e acquisire i pareri, pubblicare la gara d’appalto ed espletarla, fare i controlli di legge e infine aggiudicarla. Auguri.