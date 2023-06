Pnrr, fondi per la cultura Quasi un milione di euro per finanziare 16 progetti

Anche la cultura ottiene fondi direttamente provenienti dal Pnrr e legati al sostegno delle imprese culturali e creative per la transizione digitale. Tra Modena e provincia i progetti finanziati sono 16 (11 in città, il resto tra Carpi, Vignola, Montefiorino, Carpi, Sestola per un totale di poco meno di un milione di euro 972.859,93) andati a enti noti e meno noti attivi sul territorio. La nostra regione, con 150 progetti finanziati, è una delle prime in Italia nella graduatoria dei finanziamenti. Gli enti modenesi più finanziati (75mila euro l’uno) sono Creative artist live music and arts di Carpi che produce intrattenimento, la Pro Loco di Montefiorino che organizza soprattutto attività legate alla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, Memoria impresa sociale che secondo il sito aziendale "promuove l’adozione di strategie di monitoraggio preventivo e programmato allo scopo di assicurare il minimo intervento sui beni culturali, attraverso soluzioni integrate a supporto delle attività conservative, con l’obiettivo di ridurre al minimo i restauri di emergenza nonché favorire attività di studio e ricerca". Sempre 75mila euro anche il collettivo Amigdala che organizza il festival Periferico ed OvestLab al Villaggio Artigiano mentre 74mila euro vanno a enti noti. Si tratta dell’Istituto storico della Resistenza e storia contemporanea di Modena, diretto da Metella Montanari, della Fondazione Rangoni Machiavelli, antico ente privato della famiglia modenese, presieduto da Claudio Rangoni Machiavelli, Euphonia, scuola privata di musica che propone moltissimi corsi per bambini e adulti. Ad altre realtà vanno, sempre per la digitalizzazione, 72mila euro: l’associazione E’ Scamadul di Sestola che gestisce I Musei della Rocca e organizza eventi, il noto tatuatore Alle Tatoo che a Soliera ha organizzato un museo a tema e la cooperativa Artisticoop attiva negli spettacoli dal vivo. Alla associazione Musicale Estense di Modena - nota per il festival Grandezze & Meraviglie - vanno 64mila euro, all’archivio Cesare Leonardi vanno 49mila euro mentre a quota 40mila si trovano il Centro documentazione donna e la Fondazione di Vignola. L’Anspi - circoli e oratori ottiene 35mila euro e il fanalino di coda, con appena 4mila e 600 euro vanno all’Associazione studi militari Emilia Romagna. Per la prima volta hanno beneficiato delle risorse gestite dal Ministero della Cultura anche le imprese della moda e dell’artigianato artistico. "E’ un ottimo risultato sia per numero di soggetti ammessi al finanziamento – dice il sottosegretario Lucia Borgonzioni – sia per la qualità dei progetti ricevuti. Con questo ingente investimento stiamo costruendo un’era nuova: spingendo sulla digitalizzazione, le nostre imprese avranno sempre più strumenti per diventare ancora più competitive".

Stefano Luppi