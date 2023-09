Pnrr, i progetti vanno avanti. Ma è scontro sui tagli

"Pur con l’incertezza determinata dall’annuncio del Governo di togliere alcuni finanziamenti del Pnrr, i progetti del Comune di Modena che avevano ottenuto quelle risorse, per oltre 24 milioni di euro, stanno andando avanti". Lo ha confermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione di Alberto Bignardi (Pd). Tra i progetti in questione ci sono, per esempio, il secondo stralcio dell’ex Enel, per completare con la seconda sala il nuovo Teatro delle Passioni (cantiere avviato), il progetto di rigenerazione delle ex Fonderie (in corso la progettazione esecutiva dei lotti 2B e 3, già affidati i lavori), la realizzazione del teatro delle Scuole Carducci (lavori assegnati) e alcuni interventi di efficientamento e riqualificazione energetica di edifici, in alcuni casi addirittura già conclusi.

"Al Governo chiediamo garanzie sui finanziamenti", ha sottolineato il sindaco Muzzarelli che, richiamando le recenti dichiarazioni del presidente dell’Anci Antonio Decaro, ha spiegato che sarebbe inimmaginabile "uno scenario nel quale cantieri già aperti o gare già appaltate dovessero fermarsi per finanziamenti che prima c’erano, improvvisamente non ci sono più e non sono stati sostituiti in modo adeguato". In particolare, "la sostituzione dei finanziamenti del Pnrr, ipotizzata nelle proposte di revisione, con risorse derivanti dai Fondi strutturali europei: sono fondi già negoziati e affidati alle Regioni. Non si possono togliere dalla loro destinazione attuale senza creare un problema gravissimo".

I progetti modenesi interessati da questi “tagli” sono dieci, per un valore di 24 milioni e 443 mila euro (a cui si aggiungono altri 2,3 milioni del Fondo opere indifferibili), mentre La ricostruzione però non è piaciuta a Elisa Rossini di Fratelli d’Italia secondo cui "non c’è nessun taglio del governo ai cantieri Pnrr come il sindaco lamenta. Semplicemente alcuni progetti, anche modenesi, sono stati definanziati perché facenti parte di quel gruppo di interventi che avevano subito ritardi per l’aumento del costo delle materie prime".

In particolare sulle ex Fonderie "lo stesso assessore Anna Maria Vandelli, nel giugno 2022 rispondendo a una mia interrogazione, confermò questi ritardi legati proprie alle materie prime, non certo per inadempienze del governo. La revisione di questi progetti si spiega dunque con la responsabile volontà di evitare il rischio di non vederne la chiusura entro il 2026, perdendo così i finanziamenti".