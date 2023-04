Pnrr, la corsa della Provincia Braglia: "Troppa burocrazia, abbiamo bisogno di rinforzi"

di Davide Miserendino

"Per gestire questa rendicontazione così complessa ci servirebbero dieci persone in più. Diciamo che speriamo di averne almeno sei a tempo pieno". Quelle quattro lettere – Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza – scandiscono le giornate del neo presidente della Provincia, Fabio Braglia, che ha ereditato da Gian Domenico Tomei l’importante compito di ’mettere a terra’ le risorse intercettate dal territorio modenese e di trasformarle in progetti per la comunità. Ad oggi alla Provincia di Modena sono stati assegnati ben 41 milioni di euro, per un totale di 52 interventi finanziati. I cantieri già terminati sono 26, quelli in corso 6 mentre 14 interventi stanno per essere avviati. "E’ una grandissima opportunità. Ma – sospira Braglia – le criticità non mancano".

Presidente, quali sono le difficoltà che state incontrando?

"Il momento storico che stiamo attraversando, come noto, ha fatto aumentare i prezzi delle materie prime e per molti interventi il finanziamento concesso si è rivelato insufficiente. Quindi la Provincia ha dovuto stanziare risorse aggiuntive per portare i lavori a compimento. Parliamo, fin qui, di tre milioni e 740mila euro, ma la somma è destinata ad aumentare".

Poi?

"Abbiamo difficoltà legate alla fase che si sta aprendo, cioè quella della rendicontazione".

Di che si tratta?

"E’ una delle fasi più critiche dell’attività di gestione dei fondi Pnrr. Si effettua utilizzando il portale ReGis, la piattaforma unica messa a disposizione dal governo su cui è possibile compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr. La complessità del sistema, che continua a cambiare inferfaccia e contenuti, oltre che l’assenza di linee guida, rende queste operazioni molto complesse e artificiose, col rischio concreto di perdere finanziamenti già assegnati".

Che fare, quindi?

"I nostri tecnici stanno provando a ’interpretare’ il portale, un pezzo alla volta, ma abbiamo bisogno di personale aggiuntivo. In questa fase i tempi sono strettissimi e non si può sgarrare nulla. Il rischio è quello di perdere le risorse".

Di quante persone avreste bisogno?

"Una decina sarebbe l’ideale. Più realisticamente, diciamo almeno sei che possano dedicarci tutto il loro tempo. Il nostro personale è già oberato".

Non avete già cinque esperti messi a disposizione da governo e Regione?

"Sì, ma questa attività di rendicontazione è così complessa che anche i ’facilitatori’ fanno fatica a darci informazioni concrete e omogenee. E comunque più che di consigli abbiamo bisogno di persone. Dobbiamo accelerare".

C’è il rischio concreto di non arrivare in fondo agli interventi?

"Non possiamo permettercelo, anche perché nel 90% dei casi si tratta di interventi di edilizia scolastica. Ci sono, in alcuni casi, studenti da ricollocare e non sempre le soluzioni sono comode. Dobbiamo procedere".

Anche i Comuni più piccoli cercano il vostro supporto?

"Sì. Un altro motivo per chiedere un aumento di personale".