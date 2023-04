"Poca partecipazione sulle scelte" "No, c’è attenzione per il territorio"

Poca partecipazione e misure insufficienti sulla mitigazione ambientale. Sono le obiezioni dell’opposizione al progetto polo Conad approvato in Consiglio giovedì. Barbara Moretti (Lega), contraria, ha spiegato che il secondo progetto sul polo "recepisce sicuramente modifiche sostanziali all’impianto di base, ma non soddisfa le richieste di modifica, soprattutto sul fronte della mitigazione ambientale, acustica e dell’inquinamento che i cittadini avevano presentato in sede di Conferenza dei servizi". Sempre nel carroccio per Giovanni Bertoldi "si tratta di un progetto impattante che, unito ad altri interventi urbanistici in zona, come la moschea nell’area ex Pro Latte, diventa fonte di rischi e difficoltà: diciamo fermamente no, quindi, a ulteriori nuovi progetti nell’area".

Mentre secondo Elisa Rossini di Fratelli d’Italia "si dice che verranno realizzati prati verdi ma, in realtà, stiamo parlando non di un parco, ma di un polo logistico, di un progetto per le imprese: la giunta deve assumersi la responsabilità di dirlo chiaramente e con trasparenza".

Spostandoci sul Movimento 5 stelle, Enrica Manenti ha rimarcato che "l’Amministrazione deve potenziare i percorsi di partecipazione col territorio e con i Quartieri, percorsi efficaci e fondamentali come si è visto anche in questo caso". Mentre si tratta di "un progetto deficitario, a cui siamo contrari, che non tutela gli interessi della comunità" per Giovanni Silingardi. "Per esempio è il caso delle barriere acustiche: dai documenti emerge che non tutte le aree sono coperte".

A difesa del progetto invece il Pd. Diego Lenzini rileva che "la delibera mette al centro lo sviluppo di un’azienda di qualità basato sulla sostenibilità ambientale e sull’attenzione sociale per il territorio", anche Antonio Carpentieri ha posto l’accento sul "coraggio", dell’impresa e del territorio, "elemento alla base della scelta di riqualificare un edificio, senza consumare suolo, guardando al futuro".

Annunciando il voto contrario di Sinistra per Modena alla delibera, Vincenzo Walter Stella ha precisato che "non intendiamo ‘demonizzare’ l’intervento, ma poniamo una questione di prospettiva e di positivo sviluppo generale sulla rigenerazione di un ampio pezzo di città (ex Civ e Civ ed ex Pro Latte), al centro di una riqualificazione storica e importante". Katia Parisi (Modena Civica) ha sottolineato l’esigenza di "integrare meglio il polo Conad all’interno del quartiere: occorre costituire un’ulteriore area di mitigazione tra gli spazi produttivi e quelli residenziali".

Fuori dal Consiglio, Modena Volta Pagina rimarca come per il sindaco Muzzarelli "questa è una sconfitta politica e sul piano pratico una vittoria di Pirro, perché noi continueremo anche nei prossimi mesi e nella campagna elettorale l’impegno per ottenere le modifiche ora rifiutate".