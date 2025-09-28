Poche nascite, gli effetti: "Iscrizioni a scuola, calo in vista. La flessione inizierà nel 2029"

Il numero degli iscritti alla prima classe delle scuole elementari resterà sostanzialmente stabile fino all’anno scolastico 2028-2029, oscillando tra i 1.405 dell’anno scorso e i 1.415 dell’anno 2028-2029. Il 2025 presenta un avvallamento con 1.362 iscritti, ma è un dato che si riprenderà negli anni successivi. "La vera flessione demografica colpirà le scuole primarie dell’anno scolastico 2029-2030 (previsti 1.342 iscrizioni) e in quello 2030-2031 (1.279 iscritti)".

La proiezione è dell’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli che in Consiglio comunale ha risposto all’interrogazione di Grazia Baracchi (Spazio democratico) su andamento demografico e programmazione scolastica.

Venturelli ha rimarcato la necessità di "preservare l’esistenza delle scuole primarie in città e nelle frazioni, in quanto presidio di identità e coesione sociale". Sebbene il calo demografico produrrà nei prossimi anni i suoi effetti, "l’Amministrazione comunale è già al lavoro per rispondere alle sfide che il fenomeno impone".

Nello specifico, la pianificazione scolastica di Modena, pur registrando in proiezione una leggera flessione nelle iscrizioni a partire dal 2029-30, non prevede al momento la chiusura di plessi scolastici: "Anzi – ha puntualizzato l’assessora – tema politico prioritario dell’Amministrazione è preservare l’esistenza dei plessi di scuola primaria esistenti nella città e nelle frazioni, poiché crediamo fermamente che la presenza della scuola sia un importante presidio di identità e di coesione sociale della comunità locale".

Per quanto riguarda medie il calo, anche in questo caso, produrrà i suoi effetti a partire dall’anno scolastico 2028-2029 e soprattutto dal 2029-2030: "In sostanza – ha argomentato l’assessora – abbiamo tre anni di tempo per ipotizzare come adeguare la nostra rete scolastica (6-14 anni) in previsione degli effetti più strutturali del calo demografico".

Venturelli ha quindi puntualizzato che "se il dimensionamento scolastico sembra la strada portata avanti dal ministero dell’Istruzione, come attestano i tagli al personale per l’anno appena iniziato, la posizione assunta dall’assessorato è invece quella di vedere nel calo demografico, in continuità con la Regione, un’opportunità di miglioramento della qualità didattica per insegnanti e studenti".

Focalizzandosi, infine, sui fattori alla base del calo demografico, l’assessora si è soffermata sulle donne "nella consapevolezza che il carico di cura è ancora troppo spesso a carico loro, dai bambini agli anziani". Parlando quindi dell’importanza di non giudicare le scelte personali ("uscendo così da alcuni toni paternalistici e fuori dal tempo"), Venturelli ha sottolineato il lavoro dell’Amministrazione "affinché Modena sia sempre più accessibile e a misura delle esigenze delle loro esigenze". In quest’ottica, l’assessora ha sottolineato l’importanza di proseguire il potenziamento dei servizi d’infanzia e degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli.