"Poco sostegno dal Pd: non mi ricandido"

Da ieri la sindaca Lisa Luppi ha intrapreso una nuova attività professionale. Dopo la freddezza mostrata dal Pd e alleati su una sua ricandidatura ha deciso di togliere tutti dall’imbarazzo e di farsi da parte. Nessun ’paracadute’ per lei e questo basterebbe a dare la misura della persona che è. Dopo 10 anni, ha deciso di non avvalersi della possibilità di un terzo mandato. Se ne va senza alcuna polemica, anche se avrebbe potuto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ufficialmente il suo mandato terminerà a giugno.

Luppi qual è la condizione delle donne in politica?

"La politica, soprattutto a livello locale, è uno strumento ’buono’ per migliorare la vita degli altri e le donne in questo campo dovrebbero impegnarsi ed essere più presenti, ma purtroppo siamo ancora troppo poche, anche se qualche segno di cambiamento si intravede all’orizzonte".

La decisione di non ricandidarsi da cosa deriva?

"L’esperienza di amministratore pubblico che ho vissuto in un momento storico tanto particolare è stata professionalmente e umanamente straordinaria, mi ha insegnato tantissimo e sono convinta di avere ricevuto molto più di ciò che ho dato. È giusto che altri, con idee e progetti diversi dai miei, si rendano disponibili per offrire questa attività di ’servizio’ alle persone e alla comunità".

C’è stato un momento in cui si è sentita poco appoggiata dal Pd e perché?

"Questi anni sono stati molto complessi anche sotto il profilo politico, dove per la prima volta alcuni tra i comuni di più grandi dimensioni hanno avuto amministrazioni di centrodestra. In uno scenario di questo tipo non sempre mi sono sentita appoggiata dal partito in cui sono ’nata e cresciuta’. Sono una donna di centrosinistra e sono sempre rimasta fedele ai miei valori, nei pensieri e nell’agire amministrativo. Ho sempre messo al primo posto il bene delle persone e della mia comunità".

Com’è cambiata Cavezzo?

"Cavezzo è cambiata in modo significativo, soprattutto grazie al processo di ricostruzione, la gran parte del patrimonio pubblico e privato sia produttivo, che residenziale è stato riqualificato. Il centro è rimasto vitale e il tessuto urbano è stato ricucito grazie alla riqualificazione di alcune aree e piazze. Cavezzo è uno dei comuni, di cui la ricostruzione post sisma ha più di tutti cambiato il volto. Lo dico con l’orgoglio di chi ha dedicato ogni giorno della propria vita per dieci anni, affinché questo accadesse. Grazie al lavoro di squadra lascio un paese ricostruito, vivace sotto il profilo sociale, economico e civile, demograficamente in crescita e con i conti in ordine".

Una nuova vita davanti: cosa farà?

"Una nuova attività professionale con un’importante realtà associativa Anffas che si occupa di inclusione, di promozione dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La proposta, accettata, mi offre la possibilità di dare continuità all’impegno a favore delle persone con disabilità, trasformando in un vero e proprio lavoro ciò che ho iniziato come assessora in Ucman. Per il mio futuro immagino di poter avere più tempo da dedicare alla famiglia e agli affetti".

Alberto Greco