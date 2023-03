’Poesia & Musica’ a Medolla

Prenderà il via sabato la rassegna ’Poesia & Musica’, quattro pomeriggi di letture e di ascolti anche presso ville e cantina del territorio di Medolla. Il primo appuntamento sarà sabato alle 17 presso la sala auditorium di via Genova 10, con la ’Poesia dell’anima’ proposta da Luigi Golinelli, Oriano Tommasini e Antonio Nesci, accompagnati dai maestri Lucio Diegoli al pianoforte e Francesco Dorello alla chitarra. Il pomeriggio letterario musicale verrà presentato dal sindaco Alberto Calciolari e dalla professoressa Marta Vincenzi (nella foto) che di recente ha pubblicato una sua raccolta di liriche, ’Al Nord l’incontro’. Sabato 15 aprile la rassegna si porterà nella sala dell’acetaia dell’azienda Gabrielli di via Bosco 39, per un viaggio fra detti popolari e poesia dialettale, con Giulio Aleotti, Nerina Ardizzoni e Doriano Novi, accompagnati dal maestro Diegoli, con la presentazione di Marta Vincenzi e Laura Lodi. Sabato 22 aprile poi tappa a Villa Raisi-Ghirardini di Villafranca con ’Vita e passioni in poesia’, ovvero un giorno per le donne della Bassa modenese che vedrà protagoniste Laura Lodi, Tiziana Malagoli e Marta Vincenzi, con i maestri Diegoli e Dorello, e la presentazione del sindaco Calciolari e dello scrittore Marco Rosselli. Sabato 10 giugno, chiusura alla Cantina Ventiventi di via della Saliceta, con letture tra i filari dei vigneti, insieme a Laura Lodi, Marta Vincenzi, Doriano Novi, Marco Roselli (in un omaggio a Dante), con i maestri Diegoli e Dorello.

s.m.