Poesie sui muri di Lavacchio: il concorso

Cercasi poeti per i muri di Lavacchio, per partecipare alla terza edizione della biennale di poesia ’Sui Muri di Lavacchio’. Un evento che valorizza il territorio attraverso la bellezza della parola scritta in un contesto unico e incantevole come quello del borgo di Lavacchio. Il Comune di Pavullo, in collaborazione con il Poesia Festival, annuncia l’uscita del bando per questo evento.

Quindi, chiunque sia interessato a partecipare, entro le 13 del 21 aprile può presentare una composizione poetica inedita, di massimo 16 versi, ispirata al tema ’C’era una volta’. Un invito a esplorare il passato, la memoria e il racconto attraverso la poesia. Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli scrittori e poeti, singoli o in gruppo, a partire dai 14 anni di età, che studiano, lavorano o risiedono in Emilia-Romagna.

Le opere saranno esaminate da una Giuria composta da Roberto Alperoli (ideatore e direttore di Poesia Festival), Emilio Rentocchini e Federico Carrera i quali selezioneranno quattro poesie vincitrici. La Giuria assegnerà un premio di 400 euro al vincitore, mentre le poesie selezionate saranno stampate ed esposte sui muri pubblici del borgo di Lavacchio.