Poesie sulla scalinata contro la violenza lette dai ragazzi

Al fianco del Comune ci saranno l’Istituto comprensivo "G. Dossetti", il Distretto AUSL di Pavullo, l’Associazione "Trame…di una volta" e l’Associazione "Infrango", in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si svolgerà il 25 aprile. Oltre a una mostra fotografica, alla conversazione con gli studenti e altre iniziative, alle 14.30, nella Scalinata monumentale, si svolgerà "Facciamo quadrato contro la violenza" e alunni della Scuola media del luogo leggeranno poesie tratte da "Non è colpa mia", della Scuola media di Sestola. La Scalinata monumentale, che per tutto il mese di novembre si illuminerà al tramonto di colore rosso, saranno esposte le creazioni artistiche su tessuto delle volontarie di Lama Mocogno e Pavullo. Sarà possibile acquistarle e l’intero incasso verrà devoluto allo Sportello.