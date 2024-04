Poker di candidati per la poltrona da sindaco

Il Movimento 5 Stelle a Mirandola correrà da solo. Il braccio di ferro che si è consumato sotterraneamente per quasi due mesi tra dirigenza e gruppo locale pentastellato di Mirandola e la dirigenza provinciale e regionale, che col plauso del Pd aveva apertamente sconfessato le dichiarazioni della propria capogruppo in consiglio comunale Nicoletta Magnoni, si è risolto a favore dei primi. M5s, pertanto, non aderirà ad accordi col Pd ed i suoi alleati e si presenterà da solo candidando alla carica di sindaco una figura piuttosto nota di ambientalista, il fondatore del Giardino Botanico "La Pica" tra San Felice e Mirandola, Giorgio Cavazza, grande appassionato di musica e organizzato del Festival Jazz. Questa la sorpresa delle ultime ore, che verrà ufficialmente presentata sabato al Caffè del Teatro e che fa salire a quattro il numero degli aspiranti sindaco il prossimo 8 e 9 giugno nella città dei Pico. Dopo la discesa in campo di Letizia Budri, l’attuale vice sindaca, investita dal centrodestra unito della responsabilità di difendere la poltrona conquistata nel 2019 da Alberto Greco, quella di Carlo Bassoli, rampollo di molti volti noti della sinistra mirandolese nelle giunte di Celso Gherardi anni ‘70 e Sauro Secchi anni ‘80, noto manager del biomedicale a lungo estraneo alla politica, che gode del sostegno di Pd, Azione, Sinistra Civica e Alleanza Verdi Sinistra, cui si aggiunge quella di Giorgio Siena, capogruppo di + Mirandola, ex dirigente scolastico ed esponente di spicco del cosiddetto Tarzo Polo, ora si aggiunge la candidatura del partito di Conte. "Per il M5s un’alleanza con il Pd - aveva detto Magnoni a fine gennaio a margine di incontri avuti col Pd di Mirandola – non è fattibile dal momento che questo partito è la causa dei maggiori problemi di Mirandola (Ospedale, viabilità, Aimag)" e per queste sue affermazioni aveva ricevuto la sconfessione – quasi una minaccia di espulsione – tanto del coordinatore provinciale Massimo Bonora che del co-coordinatore regionale Gabriele Lanzi. Evidentemente gli ostacoli ad una intesa sono parsi però davvero insormontabili anche dagli esponenti modenesi del partito di Conte. Pertanto, lo schieramento del centrosinistra si troverà a dover scontare l’handicap rappresentato da un potenziale di un migliaio di voti che ha raccolto stabilmente sia nel 2019 che nel 2022 il Movimento 5stelle ed anche dell’altro migliaio di voti su cui poggia la lista di Giorgio Siena. L’esplodere di candidature rende a questo punto quantomai incerto il risultato.

Alberto Greco