Polemica a Montecreto. Sci, impianti ancora fermi: "Promesse disattese"

Piste del Cimone affollatissime di sciatori in questo periodo, con l’unico neo della mancata apertura della stazione di Montecreto, la ‘quarta porta’ di accesso al comprensorio. Nadia Bonucci, capogruppo consiliare di minoranza chiede spiegazioni al sindaco Bonucchi. "Anche in questi giorni – dice – la stazione sci di Cervarola è chiusa. Durante questi due mandati il sindaco ha proclamato più volte la rinascita della stazione sci di Montecreto e ha parlato di ’un’autentica rivoluzione’ di tutto il Cervarola. Dopo 10 anni, le cose sono in effetti cambiate ma in peggio: la stazione è da tempo abbandonata a sé stessa. In questi anni – prosegue Bonucci – abbiamo evidenziato le criticità esistenti. Purtroppo l’amministrazione ha ribaltato su altri le colpe, anche su di noi, senza prendersi le proprie responsabilità e chiedere scusa per aver deluso le aspettative di cittadini, villeggianti e operatori del turismo, ripetendo come un disco rotto che la stazione avrebbe riaperto proprio quell’inverno, creando aspettative puntualmente disattese e un danno d’immagine ed economico immenso. Oltre ad un enorme spreco di risorse pubbliche. Si sono utilizzati investimenti pubblici milionari, senza nessuna programmazione con visione lungimirante e d’insieme. Basta pensare alla costruzione della nuova seggiovia Monte Cervarola - Grotti che mal posizionata taglia fuori la miglior pista della stazione, presentata nel 2019 per una spesa di quasi 2 milioni, dopo un parto travagliato durato ben 4 anni. Adesso è pronta: ci hanno detto che l’attuale organizzazione degli impianti Stellaro- Cervarola - Esperia avrebbe consentito di raggiungere Passo del Lupo anche in caso di mancanza di neve. Chiediamo quindi al sindaco: perché gli impianti non sono in funzione?".

A questo proposito, spunta una lettera di richiesta che il Comune guidato da Leandro Bonucchi ha fatto al Consorzio Cimone – al quale a inizio dicembre è stata affidata la gestione – di aprire completamente la stazione sci di Montecreto per il week-end appena terminato. Viene anche sottolineato l’arrivo di numerosi turisti dall’estero, rimasti però delusi. "Gli impianti non sono stati aperti perché la neve caduta non è sufficiente ad aprire le piste e soprattutto per assicurare la sicurezza degli utenti – spiega Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone –. Per lo stesso motivo non è stata aperta la direttissima numero 10 a Passo del Lupo. In queste piste non è stato possibile fare ricorso all’innevamento programmato". Dunque, ora tutto dipende dal meteo.