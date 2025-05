"Polemica strumentale dei Dem è finita l’era del ’va tutto bene’"

"Fa piacere che il Partito Democratico, in particolare il capogruppo Lenzini, si sia finalmente svegliato e riconosca il problema sicurezza, che per anni ha minimizzato o addirittura negato, in piena coerenza con gli ordini di scuderia targati Pd. Ricordiamo che, negli ultimi dieci anni, il Partito Democratico ha espresso anche l’assessore alla sicurezza. Pertanto, fa sorridere che Lenzini tenti ora un uso strumentale della questione, completamente scollegato dalla realtà, forse utile alla sua corsa a segretario di cittadino, ma certamente offensivo per i modenesi, che non hanno l’anello al naso". Così Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Modena, commenta l’iniziativa del Partito Democratico sulla raccolta firme per chiedere l’elevazione della questura in fascia A.

"Suggeriamo al Partito Democratico – prosegue Negrini – di utilizzare la raccolta firme anche per chiedere scusa ai cittadini, che per anni si sono sentiti costantemente dire dagli esponenti della sinistra locale e nazionale che ‘andava tutto bene’, salvo poi ricredersi dopo la batosta alle elezioni politiche. Nessuno ha mai detto che l’iter per l’elevazione della questura sia bloccato o non più necessario, ma è falso che questo passaggio risolverebbe da solo il problema sicurezza. Il Pd lo sa, ma finge di non saperlo. E ci domandiamo anche dove fosse tutta questa attenzione negli anni in cui la bandiera della città aveva lo stesso colore di quella del governo nazionale. Forse erano troppo impegnati a sponsorizzare la “politica delle risorse”, altro fallimento che ha generato enormi problematiche sul territorio. Su questo, però, da Lenzini e dai suoi colleghi di partito non abbiamo udito una sola parola".

Sulla questione interviene anche il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo. "Il Governo Meloni ha già assunto oltre 3.000 nuovi agenti di polizia, e molti sono già arrivati o stanno arrivando anche a Modena. Questo è il punto: aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’elevazione in fascia A della questura comporterebbe, stipendi più alti per pochi dirigenti apicali della questura, e una tappa di carriera diversa per il questore; ma chi non si sente sicuro vuole vedere più divise in strada. Ciò non significa che siamo contrari, ma tra la priorità resta – e deve restare – il potenziamento concreto degli organici".