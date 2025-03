"Polemiche inutili se c’è rispetto"

"Se le cose vengono fatte nel modo giusto, garantendo diritti da entrambe le parti non ci vedo nulla di male", sottolinea Patrizia Diana.

"Credo che se una comunità esprime i propri interessi culturali e religiosi in uno spazio che gli è stato assegnato in modo rispettoso non vi siano criticità rispetto all’integrazione sociale del quartiere.

A mio avviso dipende sempre da come le persone fanno le cose: se non arrecano disturbo o danni – rispettando il fatto che nel quartiere vivono altre persone – penso che non vi siano problemi: se la convivenza è civile non ha senso sollevare polemiche".

Pagina a cura di Ottavia Firmani