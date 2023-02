Polemiche sugli hobbisti in piazza

Piazza Garibaldi a Sassuolo affollata, ieri, per il mercatino del primo sabato del mese, ma non sono mancate anche alcune polemiche.

A protestare è il commerciante mantovano Giancarlo Casari, riferendo di aver assistito a situazioni non regolari: "In piazza c’erano diversi ‘hobbisti’ con un numero di pellicce superiore ai massimali – riferisce –, nonostante l’esistenza di una legge che limiti i prezzi e i capi che si possono avere. Io vengo a Sassuolo da 15 anni con regolare licenza da ambulante, eppure vedo che c’è chi non rispetta le regole", dice.

Da quando lo storico mercato dell’antiquariato è stato rilanciato come ‘mostra di antiquariato e vintage’, possono vendere saltuariamente, oltre agli ambulanti, anche gli hobbisti. Per ‘contare’ le presenze ai mercati, esiste un tesserino con un timbro che deve essere segnato ad ogni presenza: "Nessuno è passato a controllare – prosegue Casari – Ho chiamato le forze dell’ordine e il Comune, ma nessuno è intervenuto".

Tuttavia, l’assessore al Commercio Massimo Malagoli respinge al mittente le critiche: "La gestione del mercato non è più a carico del Comune, visto che si è data in gestione ad un privato con tanto di regolare atto di occupazione di suolo pubblico. Così come i controlli non spetta a noi effettuarli, ma ad un pubblico ufficiale. Il mercato, da qualche anno fa ad oggi, ha fatto un ‘salto’ enorme, con molti più banchetti di prima", precisa.

A gestire il mercato è Sgp di Carpi: "In pochi anni si è passati da 6 operatori a 40, con la piazza sempre piena – spiega il responsabile Paolo Storchi –. Mi dispiace che, nonostante la gente contenta, qualcuno critichi il nostro impegno".

r.p.