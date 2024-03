Polemiche sulla sicurezza a Formigine, episodi di vandalismo alimentano preoccupazioni e richieste di maggiori controlli notturni

"Quanto avviene è inaccettabile e alimenta un sentimento di insicurezza ormai dilagante". "Una notte di follia quella in zona via per Sassuolo e via Frosinone". "Non è pensabile che la città venga lasciata in balia di vandali e delinquenti". E’ polemica, a Formigine, dopo che gli episodi del fine settimana hanno riproposto la questione-sicurezza in merito alla quale, dice Francesco Borrelli, Responsabile del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, "occorre aumentare i controlli serali e notturni". Manifesta preoccupazione anche Davide Romani, capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Da tempo stiamo lanciando allarmi sull’aumento di fatti violenti. Allarmi – dice Romani - inascoltati da parte di un’Amministrazione, occupata solo a minimizzare per dare l’impressione di una gestione del paese "perfetta" che fa passare un messaggio di impunità e sottovalutazione, che alimenta solo altri episodi". A stretto giro di posta la replica dell’Amministrazione, con assessore alla sicurezza Corrado Bizzini. "Nessun episodio viene sottovalutato: da mesi Polizia Locale, VOS, servizio di Educativa di strada dell’Unione dei Comuni e Forze dell’Ordine presidiano i luoghi spontanei di aggregazione giovanile al fine di prevenire il disturbo della quiete pubblica e atti vandalici". Quanto ai fatti assunti dalle minoranze come paradigmatici di una ‘escalation’, "quanto avvenuto in centro sabato sera è riconducibile ad una lite verbale tra ragazze con la Polizia Locale intervenuta su richiesta di un esercente mentre l’episodio in via per Sassuolo o ha visto l’intervento dei Carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra l’autore sia singolo, non gruppi di ragazzi".

s.f.