Polemiche sull’area verde di Massa. L’ex assessore: "Addio piante"

I lavori iniziati in questi giorni per sistemare l’area verde retrostante il cimitero di Massa Finalese alimentano già polemiche. "L’intervento – spiega l’amministrazione – si è reso necessario per l’invadenza delle piante che si sono sviluppate nell’area boschiva piantumata nei primi anni Ottanta e poi non più curata. La pulizia e la riqualificazione dell’area, un vero e proprio bosco che verrà reso fruibile al pubblico per consentire di intervenire sulla parte monumentale del Cimitero di Massa Finalese con lavori da tempo necessari ma che non erano eseguibili a causa dell’invasività delle alberature presenti". Saluta con ilarità la decisione e la natura dell’intervento l’ex assessore Michele Scacchetti. "Addio amato bosco. Ti ho piantumato e ti ho visto crescere rigoglioso. Ora – scrive sui social Scacchetti – il rumore delle motoseghe si sostituirà al canto dei tuoi uccelli".

"L’intervento – chiarisce in risposta il vicesindaco Michele Gulinelli – prevede una serie di operazioni volte a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area. Nello specifico, verranno potati gli alberi lungo via Albero e abbattute le piante secche nella zona d’ingresso del cimitero su via Albero. Saranno inoltre rimosse le piante nella parte retrostante il cimitero monumentale e abbattute quelle al confine con le abitazioni. L’intervento interesserà pure l’area confinante con le scuole elementari, dove verranno eliminate le piante secche e malate. Verrà effettuata una pulizia completa".

Alberto Greco