Poliambulatorio al Windsor. Operativa la nuova sede

Non è un semplice trasloco, ma un potenziamento della struttura, con uno sperimentale percorso a colori per indirizzare i cittadini e nuove attrezzature.

Dopo il trasferimento del parco macchine e degli arredi, avvenuto tra il 15 e il 27 aprile, da un paio di settimane tutti gli ambulatori che si trovavano in via del Pozzo – che saranno smantellati – sono pienamente funzionanti nel complesso residenziale Windsor Park, in strada San Faustino 155/A (piano rialzato) e 157/N (primo piano); si accede attraverso le scale o una rampa all’altezza del civico 155/A.

La principale novità è la reception, che in via del Pozzo non esisteva: qui il personale amministrativo dell’Ausl è a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e indirizzarli verso l’ambulatorio; inoltre, gli operatori possono prenotare gli accessi successivi ed essere di aiuto per il pagamento del ticket.

"Un’altra novità del nuovo poliambulatorio è un percorso a colori che identifica le cinque aree di attesa per le visite aiutando i pazienti a orientarsi – spiega Lucia Cavazzuti, direttore cure primarie Ausl – Ogni area di attesa è contraddistinta da un colore – arancione, rosso, giallo, verde e blu -, riportato anche sui numeri delle porte degli ambulatori e indicato pure sul modulo di prenotazione Cup. L’elenco dei colori è visibile all’ingresso del poliambulatorio con le frecce direzionali: in questo modo per i pazienti che hanno difficoltà a leggere, per esempio quelli con dislessia, è più semplice comprendere dove dirigersi per attendere il proprio turno".

Gli ambulatori – 23 - sono dedicati alle visite specialistiche di oculistica, dietologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, allergologia, urologia, ematologia, dermatologia, neurologia, endocrinologia e odontoiatria.

Per l’Ausl il trasferimento degli ambulatori da via del Pozzo al Windsor Park non ha causato disagi ai cittadini. "Quelli che avevano l’appuntamento nella vecchia sede sono stati tutti avvisati per tempo e non ci risulta che qualcuno si sia ’perso per strada’", afferma Cavazzuti.

La struttura che ospita il nuovo poliambulatorio dovrebbe contribuire a migliorare la situazione in una zona che periodicamente presenta situazioni di degrado e disagio sociale. "Ci fa piacere se la nostra presenza può contribuire a riqualificare l’area", conclude il direttore delle cure primarie di Modena e Castelfranco.