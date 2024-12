Policlinico, modificata la viabilità al punto di accesso

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che, dalle 7 di oggi alle 7 di sabato 14 dicembre la viabilità che porta al punto di accoglienza e dimissioni del Policlinico di Modena e all’ ingresso 103 ’Ambulatori chirurgici-Dermatologia’, subirà una modifica per consentire alcuni lavori di impiantistica tra l’Ingresso 2 e l’ingresso 103. In particolare, i mezzi privati e le ambulanze per i trasporti programmati per effettuare gli accessi o le dimissioni di pazienti dovranno fermarsi sotto la tettoia dell’ingresso 1 dove i pazienti potranno scendere e salire dai mezzi nel massimo comfort e sicurezza. Non sarà, ovviamente, consentito parcheggiare davanti all’ingresso 1. Per l’ingresso 103 ’Ambulatori chirurgici-Dermatologia’ rimane attivo solo il percorso pedonale.

Per i pazienti con difficoltà di deambulazione, dalle 8 alle 20,00, all’interno dell’atrio, sarà presente il Servizio di Accoglienza che fornirà carrozzine, e uno spazio di attesa per i pazienti. Per ogni esigenza ci si potrà rivolgere alla Portineria che fornirà le informazioni del caso.

Sarà presente un moviere dalle ore 8 alle ore 18 all’Ingresso n°1, per agevolare il flusso di auto, ambulanze e pedoni, e un moviere dalle ore 8 alle ore 18 all’interno dell’Ingresso n°2 per evitare l’utilizzo della porta in uscita durante l’attività del cantiere.

Questi lavori sono propedeutici all’installazione di una Tac Mobile, che avverrà a inizio 2025 e che consentirà i lavori di installazione della nuova Tac in Radiologia.