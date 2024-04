Policlinico, taglio del nastro. Due nuovi ascensori per il monoblocco

Al Policlinico l’umanizzazione delle cure parte dall’accessibilità ai servizi. Raddoppia quindi il numero di ascensori per il trasporto dei pazienti ricoverati e per gli operatori sanitari tra il monoblocco storico e il nuovo blocco tecnologico. "È un servizio tecnologico ma rientra all’interno della riqualificazione complessiva del Policlinico. Abbiamo bisogno di garantire ai professionisti servizi tecnologici adeguati e garantire ai cittadini percorsi in sicurezza e che possa funzionare meglio anche per i visitatori che debbono venire in ospedale. È un altro tassello degli investimenti che abbiamo previsto complessivamente nella Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale in concerto con la Regione, nel quadro complessivo di tutti gli investimenti sulle strutture che insistono sulla nostra Provincia", dichiara il sindaco Muzzarelli. Migliora il flusso della cittadinanza che potrà raggiungere i servizi ospedalieri, nei diversi piani, attraverso un percorso che semplifica e favorisce l’accesso. Nonostante le difficoltà dovute alla cantieristica, è stato realizzato un investimento di circa 2,7 milioni di euro. "L’obiettivo primario è quello di creare una facilitazione nel trasporto dei pazienti e di rendere il passaggio tra i reparti semplificato per tutti. Con questi ascensori si va dai piani inferiori fino all’ottavo piano. Un’operazione importante e costosa, ma di cui siamo molto contenti perché rappresenta una cosa reale, tangibile e fruibile direttamente da pazienti e operatori. Tra qualche giorno inaugureremo il Cau dimostrando che al Policlinico si stanno facendo cose nuove e di valore per tutti – ha commentato il direttore generale Claudio Vagnini– L’umanizzazione e la progettazione sostenibile degli spazi di cura rappresenta uno strumento in più per comunicare direttamente col cittadino. L’attivazione dei nuovi ascensori consente di potenziare i collegamenti in una zona principale dell’ospedale facilitando la comunicazione tra seminterrato, dove è presente la Radiologia, con tutti i piani storici dell’edificio e del nuovo blocco tecnologico. Realizzati all’insegna della sicurezza in primis e secondo le tecniche più all’avanguardia delle regole antisismiche previste dalla normativa". Una nuova torre di 38 metri con superficie lorda di 755 metri quadrati, a servizio dei cittadini. "La difficoltà nello svolgere dei lavori di questa portata, a parte il costo, è coniugare la modernità ad una struttura che ha ormai più di 60 anni. Non solo consente di gestire al meglio i percorsi interni, ma permetterà anche di avviare nuovi interventi edilizi nel corpo storico. Essi, inoltre, costituiscono un miglioramento notevole ai fini della sicurezza in quanto, contrariamente ai comuni impianti elevatori, garantiscono, anche in caso di incendio, il loro funzionamento e la possibilità di evacuazione di pazienti allettati", conclude Vagnini. Un obiettivo perseguito per migliorare i trasporti dei pazienti ricoverati, determinando in tal modo un più razionale uso degli elevatori e consentire anche una maggiore offerta al pubblico.