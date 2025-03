Policlinico, tanti doni a Pediatria. Quaderni, libri e penne colorate. Così i pazienti tornano a ’scuola’

di Milena SociCon alle spalle quarant’anni di raccolte fondi e iniziative sociali in supporto a persone con disabilità, l’Associazione Volontari Pro Handicappati di Finale Emilia arriva anche a Modena con una donazione di materiale didattico destinata ai bambini ricoverati presso il reparto Pediatria del Policlinico. Quaderni, libri e colori sono stati consegnati ieri mattina durante una cerimonia informale, e contribuiranno a migliorare l’esperienza ludico-educativa gestita da Spazio Incontro, una sezione distaccata di scuola dell’infanzia che assicura la continuità della scuola primaria e garantisce il diritto allo studio e all’istruzione dei piccoli degenti del Policlinico di Modena.

"Noi siamo un’associazione Volontari che è nata per occuparsi di persone con disabilità – commenta Sandra Golinelli, volontaria in rappresentanza dell’Associazione – negli ultimi anni abbiamo ampliato le nostre donazioni prima alle scuole del nostro territorio e ora anche in ambito ospedaliero, grazie alla collaborazione del Policlinico di Modena e dei medici del reparto pediatrico. Una settimana fa abbiamo organizzato una festa di carnevale a Finale Emilia, e con tutto il ricavato siamo riusciti ad acquistare libri e penne per aiutare nelle attività didattiche i bambini ricoverati".

L’associazione, attiva dal 1985 con progetti di inclusione e sensibilizzazione al tema della disabilità, è riuscita a donare un defibrillatore all’istituto scolastico ’Frassoni’ di Finale Emilia, due poltrone per il centro Tandem e un televisore per la Casa Residenza per Anziani Torre dell’Orologio, sempre a Finale Emilia, grazie ai proventi ottenuti durante eventi organizzati, come la Festa ’Tuttinsieme’. "Siamo onorati di essere diventati ’amici’ di questa Associazione – rimarca Giovanni Palazzi, dottore del reparto di Oncoematologia Pediatrica – in questi anni sono avvenute numerose donazioni, a testimonianza dell’amore che questa città e questa provincia ha per la Pediatria e per i bambini ricoverati nel nostro reparto.

In questo luogo ci si cura, ma si deve anche passare il tempo nel migliore dei modi, per questo collaboriamo con lo Spazio Incontro per educare, formare esattamente come nelle aule scolastiche e dare una parvenza di normalità a pazienti e famiglie". All’evento di consegna della donazione erano presenti anche il professor Lorenzo Iughetti, direttore del reparto di Pediatria, la dottoressa Anna Rita Di Biase, medico del reparto della Area Breve, Ivana Carri, in rappresentanza dello Spazio Incontro del reparto di Pediatria, Michele Gulinelli, vicesindaco di Finale Emilia e Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia. Quest’ultimo, in particolare, commenta così l’iniziativa: "L’associazionismo ormai è diventato un muro portante della nostra società e come amministrazione comunale ci stiamo impegnando per mantenere questi valori".