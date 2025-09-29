Polifonie ed elettronica Tutto fa Belcanto

Ricchissimo il cartellone del "Modena Belcanto Festival" che già stasera al teatro delle Passioni presenterà "L’orecchio onniudente", nuova creazione del compositore Claudio Ambrosini su testi di Ruzante e Giuliano Scabia. Al teatro Comunale domani sera "Gli uomini visti dall’alto", un’opera collettiva, omaggio a Jean Paul Sartre, scritta da Antonio Giacometti e dagli allievi della classe di composizione del Conservatorio Vecchi Tonelli, con la direzione di Mario Sollazzo, poi venerdì 3 il gala lirico che vedrà protagonista il soprano Jessica Pratt (nella foto) e la Filarmonica del Comunale diretta da Daniel Oren, con il soprano Jessica Pratt.

Sabato 4 alla Galleria Estense, il concerto degli allievi della Modena Belcanto Masterclass accompagnati al piano da Linda Piana, e in serata nella chiesa di Sant’Agostino il concerto d’autunno della Corale Rossini, mentre al Comunale si ascolterà l’ensemble Bitoi fra elettronica e polifonie arcaiche. Domenica 5 poi, il recital dell’attrice Laura Morante che racconterà le donne di Puccini, insieme al soprano Francesca De Biasi, con il pianista Antonello D’Onofrio e il violinista Davide Alogna. Le stesse grandi figure femminili create da Puccini che Monica Casadei farà danzare nel suo spettacolo di giovedì 2 ottobre al teatro Fabbri di Vignola.