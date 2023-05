Polinago, il Pd non farà ricorso Esulta la Lega: "Vittoria nostra"

Eletti i nuovi sindaci di Serramazzoni (Simona Ferrari), Guiglia (Iacopo Lagazzi), Camposanto (Monja Zaniboni) e Polinago (Simona Magnani), è tempo di analisi del voto, con nessun partito che rinuncia a salire sul carro dei vincitori. Nel caso del Pd, i Dem possono parzialmente rincuorarsi della sottilissima sconfitta (per soli 8 voti) di Gian Domenico Tomei a Polinago, con la riconferma di Lagazzi e Zaniboni, oltre alla vittoria della civica (appoggiata da Pd, Psi, Lega, FI e Noi Moderati) di Simona Ferrari. In casa del centrodestra è invece grande festa per il trionfo di Simona Magnani, rimpiangendo comunque i risultati deludenti di Guiglia, Camposanto e, per Fd’I, anche Serramazzoni. Ad uscire dalle urne con più entusiasmo è la Lega, con il segretario modenese Guglielmo Golinelli che non ha mancato di aggiungere: "La vittoria Simona Magnani (già capogruppo in Unione della Lega, ndr) è la vittoria della Lega e di tutto il centrodestra. A Serra, noi, a differenza di chi si è intestato la vittoria, nella lista di Simona Ferrari avevamo candidati Sonia Carnevali ed Emanuele Baldi. Sicuramente il risultato è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione perché si è rinnovato un ciclo di amministrazione che andava avanti ormai da 25 anni. La rottura di Fd’I? E’ dovuta alle pretese più alte di quelle che potevano essere esaudite". I Dem, rimasti a bocca asciutta a Polinago con la clamorosa sconfitta di Gian Domenico Tomei, non presenteranno ricorso per riconteggiare le schede (molte nulle): "Tomei, persona di grande correttezza ed esperienza, ha fin da subito riconosciuto il risultato – spiega il segretario provinciale del Pd Roberto Solomita –. La possibilità di perdere l’avevamo messa in conto, anche perché in tutti i comuni al voto alle politiche era nettamente avanti la destra". E su Serra: "Il coordinatore della Lega in Montagna, Emanuele Baldi, è arrivato ultimo nella sua lista, quindi credo che Golinelli abbia poco da esultare – prosegue Solomita –. Simona Ferrari ha stravinto come mai accaduto in passato, quindi deve averlo meritato. Spero riesca a tenere insieme la compagine civica: noi sicuramente non metteremo il becco nelle questioni della maggioranza". Soddisfatto anche il Psi: "Simona Ferrari, autentica outsider della politica, è riuscita a dare un segnale importante di novità". "Ferrari e Magnani vere mattatrici di queste elezioni – esulta il coordinatore provinciale di FI Piergiulio Giacobazzi –. Dispiace per gli amici Emiliano Bettelli (Guiglia) e Daniele Manfredini (Camposanto)".

Dalle parti di Fd’I, oltre alla gioia per il risultato di Simona Magnani, c’è magra consolazione anche per Serra, nonostante lì fosse sostenuto il sindaco uscente Bartolacelli (bocciato con meno del 16% di voti): "Non siamo più di tanto stupiti del risultato: mettendo insieme Pd e parte del centrodestra è facile superare il 50% dei consensi, ma non è il nostro modo di fare politica – sottolinea Michele Barcaiuolo –. Sapevamo anche che Bartolacelli non avesse il massimo del consenso e avesse pagato colpe non sue.

Alla nuova sindaca auguro buon lavoro: lei la ritengo una persona di buona volontà, meno fiducia ho in chi le è stato intorno. Noi vigileremo sul suo lavoro con i nostri due consiglieri eletti (l’ex vicesindaco Mara Marcellan e Francesco Spatafora, ndr): siamo il partito più rappresentato in consiglio comunale".

Riccardo Pugliese