Polinago, Tomei si ricandida: "Avanti con i progetti su servizi e turismo"

In vista della tornata elettorale del 14 e 15 maggio prossimi, Gian Domenico Tomei, Pd, conferma la sua ricandidatura alla guida del Comune di Polinago per i prossimi cinque anni. Oltre a Polinago, in provincia di Modena, andranno alle urne anche i cittadini di Guiglia e Serramazzoni in Appennino, e di Camposanto nella Bassa. Per Tomei (fino a gennaio scorso anche presidente della Provincia), in caso di vittoria sarebbe il terzo periodo amministrativo consecutivo come sindaco di Polinago, dove aveva ricoperto l’incarico di primo cittadino anche dal 1995 al 2004. A Polinago è possibile il terzo mandato perché la popolazione è inferiore ai tremila abitanti. I motori per la campagna elettorale sono avviati. "Come sempre – afferma Tomei –, avremo una lista civica, non politica, della quale possono far parte anche iscritti a partiti dell’arco costituzionale, persone disposte a lavorare per il bene del paese e che diano garanzia di tenuta. A noi non è stato necessario fare surroghe in Consiglio comunale, non abbiamo mai avuto dimissioni. Polinago è già stato commissariato 10 anni fa, quando sono stato rieletto sindaco. Ecco perché siamo sfasati come elezioni rispetto alla maggioranza dei comuni". E sulla scelta dei candidati anticipa che stanno ragionando per fare entrare alcune figure nuove, nonostante ci sia la disponibilità di tutti gli uscenti eccetto uno. "Insieme – conferma – stiamo valutando di fare rinnovamento".

Il Consiglio comunale di Polinago è composto da 10 persone, sette di maggioranza e 3 di minoranza, e della Giunta fanno parte due eletti più il sindaco. Intanto, sta prendendo forma il programma elettorale. "Noi abbiamo una serie di interventi significativi da portare a termine – spiega Tomei – e punteremo sul turismo, che assieme all’industria e artigianato di cui disponiamo, rappresenta il futuro del territorio. Non da meno l’ambiente che porta turismo, e sosterremo i servizi, fondamentali per il territorio, perché senza servizi i comuni chiudono. Perciò, l’intervento sulla scuola che partirà a breve deve essere portato avanti per garantire futuro alla comunità". In che cosa consiste l’intervento alla scuola? "Ora stiamo preparando lo spostamento dei ragazzi fuori dalla sede scolastica per poter avviare i lavori di adeguamento sismico della struttura. La nostra scuola raggiunge già il coefficiente 06, ma i lavori sono necessari per garantire la sicurezza. Il costo dell’intervento ammonta a 1 milione 950 mila euro. Tra le priorità, l’agricoltura, attore fondamentale per la manutenzione del territorio. Attenzione inoltre a comunità energetiche, sport, aggregazione giovanile e anziani. Oltre a terminare i progetti avviati, non si perderà l’occasione per migliorare il territorio. Gli ultimi anni mi hanno insegnato che è necessario essere pronti a qualsiasi evenienza, non ci immaginavamo certo che sarebbero arrivati Covid e guerra. Problemi che hanno pesato sul periodo amministrativo che sta per chiudersi".

Walter Bellisi