Polisportiva S. Faustino: "Cento anni di storia con lo sguardo al futuro"

La storica polisportiva San Faustino di via Wiligelmo ha festeggiato i 100 anni ripercorrendo le proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro. Un ricco calendario di iniziative e di eventi rifletteranno l’idea di un luogo aperto, solidale e radicato nei valori che ne hanno segnato la nascita: socialità, cultura, sport, accoglienza, inclusione sociale e solidarietà. Fino a dicembre, ogni mese, oltre all’attività ordinaria, ci saranno alcune iniziative tematiche per valorizzare la rete di associazioni e gruppi che abitano e attraversano gli spazi, con un progetto a cura della Polisportiva San Faustino in collaborazione con Arci, Uisp e con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione di Modena.

Ieri, alle 10, si è tenuta la partecipatissima conferenza aperta a tutta la cittadinanza su ’Polisportiva del futuro: spazi e idee per una nuova comunità’ per riflettere su come immaginare un modello di polisportiva capace di ascoltare i bisogni del contemporaneo e affrontare le sfide del futuro insieme al sindaco Massimo Mezzetti, Pier Nicola Tartaglione, presidente della polisportiva; Anna Lisa Lamazzi, presidente di Arci; Paolo Belluzzi di Uisp e Daniele Sitta, presidente Spazio Coop. L’evento è stato l’occasione per presentare la fanzine a cura di Martina Eddone e il documentario realizzato da Andrea Nocetti, che raccontano la Polisportiva San Faustino attraverso una contaminazione di linguaggi artistici.

Il programma dei 100 anni della Polisportiva San Faustino è suddiviso per mesi, per valorizzare le realtà attive e le tematiche che, tra passato e presente, sono al centro delle iniziative. Febbraio è il mese della salute; Aprile è il mese all’arte con ’Art in polis’, laboratori e mostre al Bonvi Parken e molti altri eventi temativi; giugno è il mese della cultura con la una nuova edizione di Matite, festival del fumetto contemporaneo e ’Hub in park’, aperitivo musicale; luglio è il mese dell’infanzia; settembre è il mese della rinascita con la festa dei cent’anni e l’inaugurazione dell’opera scultorea di Matteo Scappini, che riassume i tanti anni di impegno sociale e le finalità dei prossimi 100 anni, realizzata in collaborazione con la Polisportiva; ottobre è il mese dei nerd con ’Play off’ appuntamenti di gioco da tavolo e di ruolo; novembre è il mese della solidarietà e dei diritti e dicembre è il mese del gioco e della memoria.