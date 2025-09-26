Polisportiva San Faustino : "Un secolo di accoglienza. Costruiamo insieme il futuro"

"Un secolo di storia sempre con lo sguardo rivolto al futuro". Domani e domenica alla Polisportiva San Faustino di Modena si festeggiano i cento anni di attività con una due giorni ricca di iniziative tra sport, camminate, mostre, memoria, laboratori per bambine e bambini e open day delle attività che ogni giorno animano gli spazi di via Wiligelmo, tutte aperte alla cittadinanza. "La Polisportiva San Faustino è più di un luogo: è una comunità viva, un cuore pulsante che da 100 anni accoglie persone di ogni età. Quest’anno celebriamo il centenario con eventi, riflessioni e feste per valorizzare le radici e costruire insieme il futuro della città", spiega Pier Nicola Tartaglione, presidente della Polisportiva: "Emblema di questo importante anniversario sarà l’opera di Matteo Scappini, che ha scolpito il tronco di un nostro albero caduto trasformandolo in un simbolo di memoria, comunità e futuro".

Il programma delle celebrazioni è a cura di Polisportiva San Faustino, Arci Modena, Uisp Modena con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena. Si parte domani alle 16 con il saggio di ginnastica artistica e tessuti aerei a cura della Ginnastica Allegria e alle 16.30 è in programma la Corri Faustino, tre percorsi tra i 3 e i 9 chilometri nel quartiere con partenza dalla Polisportiva e maglietta omaggio per i primi 500 iscritti. Sono previsti punti ristoro.

Domenica alle 10 inaugurazione della mostra ’Sguardi Civici’ con visita guidata dell’esposizione open air sul quartiere tra immagini storiche e nuovi sguardi sul presente. Progetto promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune, la mostra sarà visitabile per tutto il week end. Sempre dalle 10, laboratori con giochi di animazione per bambine e bambini. Alle 11 ’Da ceppo a cippo’, inaugurazione dell’opera di Matteo Scappini, che ha intagliato un albero caduto trasformandolo nel simbolo di questi cento anni di storia.

Alle 12.30 pranzo sociale (informazioni e iscrizioni: 059357553/3317243952 o info@polisanfaustino.it). In entrambi i giorni open day delle attività della polisportiva con mostre ed esposizioni dei gruppi che abitano gli spazi: sarà possibile fare prove, conoscere i volontari e le volontarie e sperimentare le attività. Ingresso libero e gratuito.