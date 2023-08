Polisportiva sold out Spostarsi costa troppo, meglio il pranzo di pesce nel ristorante sotto casa

di Giulia Beneventi

"Oggi, venerdì 11 agosto, a pranzo ho fatto più di 200 coperti. Direi che già così la differenza dagli altri anni si vede".

Simona Mondini si prende una pausa a fine turno nel suo ristorante, l’Osteria del Tempo Perso, dentro la nota Polisportiva Modena Est (via Indipendenza). Un attimo di tranquillità che succede il via vai pomeridiano e anticipa quello della cena. Un ritmo quasi invernale: ma siamo, appunto, ad agosto.

"Per Ferragosto (per oggi, ndr) sono già piena di prenotazioni di gente che viene a mangiare il pesce – prosegue la titolare –. Perché il discorso che fa una persona è: vado al mare e devo pagare benzina, autostrada, pranzo di pesce, lettino e quant’altro. No, si spende troppo, meglio rimanere come si suol dire ’nei prati di casa’, ma concedersi comunque lo sfizio di andare fuori a mangiare".

Il locale ospita in tutto tra i 220 e i 230 coperti, "e quest’estate ho sempre mantenuto un ritmo molto alto – dice –. Va anche detto che sono in una fascia di prezzo un po’ per tutte le tasche, e nonostante il periodo non abbiamo voluto alzare i prezzi. Cerchiamo di resistere e combattere perché i costi aumentati per noi non ricadano sul cliente".

La tagliata che una volta era di chianina, fa un esempio Mondini, magari oggi è preparata con una carne comunque di qualità ma venduta a un prezzo più basso. "Il risultato è che resta un ottimo piatto e il cliente spende sempre 15 euro – spiega –. Lavoriamo molto anche durante le pause pranzo, per cui abbiamo impostato dei menù a prezzo fisso, aumentato di un euro da dopo il Covid, prima 13 e ora 14. I nostri primi possono costare anche 20 euro, se si prende un piatto di pesce; al tempo stesso però noi facciamo porzioni molto abbondanti, quindi spesso i clienti fanno a metà".

Se si tenta di non variare troppo le cifre sul menù, sulle bollette il discorso cambia parecchio però. "Dopo l’aumento di quest’anno, da circa 2.300 euro al mese di elettricità sono passata a 6mila – riferisce –. E se riusciamo a rimanere in equilibrio è perché lavoriamo davvero tanto. Quindi i nostri fornitori riescono ad assorbire gli aumenti dei costi delle materie prime al netto dei nostri volumi di vendita, che sono molto più alti di un ristorante dalle dimensioni più piccole".

"Io mando avanti la gestione di questo ristorante da 17 anni – precisa infine Mondini –. Ma se dovessi pensare di aprire un’attività di questo tipo adesso, non lo farei. Perché questa tendenza non è destinata a diminuire, anzi, secondo me da qui in poi sarà sempre peggio".