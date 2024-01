Polisportiva Villa d’Oro. Un murale per riflettere sul genocidio dimenticato

Chi nei prossimi giorni passerà di fronte alla polisportiva Villa d’Oro, non potrà fare a meno di notare un grande murale che campeggia sulla parete esterna dell’edificio, in via dei Lancillotto. Nella mattinata di ieri, infatti, la cooperativa bolognese Open group ha inaugurato l’opera, realizzata nell’ambito del progetto Tracer, attraverso la quale si vuole celebrare la memoria del Porrajmos, il grande genocidio perpetrato dal nazismo ai danni di rom e sinti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Si stima che in Europa il numero delle vittime di questa strage, spesso dimenticata, si aggiri tra i 220mila e i 500mila, circa un quarto della popolazione di etnia Rom presente prima del 1940. La realizzazione del murale, alto circa tre metri e largo poco più di quattro, è stata coordinata dall’artista Raffaele Posulu e ha coinvolto diversi ragazzi della comunità sinti di Modena, oltre a un buon numero di volontari ed educatori di Open Group.

L’opera, fortemente simbolica, è divisa nettamente in due parti: una colorata, l’altra in bianco e nero.

"Questo murale – spiega Posulu – si gioca su ambivalenze e contrasti: nella parte sinistra, ricca di colori e simboli, si vuole enfatizzare la bellezza della cultura Sinti, viva ed esplosiva; nella parte destra, invece, si lascia spazio alla grigia solitudine che ha costituito il lascito del Porrajmos".

"Il colore – prosegue l’artista – è il vero strumento della narrazione. Chi guardi attentamente l’opera può notare una varietà di oggetti tipici della cultura rom e sinti: si va dalla musica al circo, senza dimenticare la ruota panoramica, ovvero la bandiera di rom e sinti. Nella parte in bianco e nero – chiarisce Posulu – abbiamo voluto rappresentare il cancello di Auschwitz, emblema del genocidio ma, dietro alle celebri inferriate, non abbiamo dipinto il campo di sterminio, bensì la città bombardata di Varsavia: alla distruzione umana, si aggiunge la desolazione della guerra".

All’inaugurazione dell’opera era presente, in qualità di assessora ai Servizi sociali, anche Roberta Pinelli, che negli ultimi mesi si è fortemente impegnata per promuoverne la realizzazione. "Da insegnante, politica e cittadina – dichiara l’assessora – sono molto contenta che il murale sia visibile e possa far parlare di questo genocidio, ancora troppo poco conosciuto. L’evento di questa mattina è molto importante se pensiamo al tema dell’integrazione".

La Polisportiva Villa d’Oro, che da 119 anni anima il quartiere, si arricchisce di un’opera rilevante dal punto di vista artistico e umano.

"Questo murale – le parole di Alessandro Battani, presidente della Villa d’Oro – consente di valorizzare ancora di più gli ambienti della polisportiva. Siamo molto lieti di ospitare, sulla nostra parete, un’opera di grande valore storico e civile".