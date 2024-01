Politeama, dopo il degrado i lavori di rinascita

Per un’impalcatura che viene smontata, quella del Carani, che ne scopre la facciata rinnovata, ce n’è un’altra che sarà alzata a breve. Assai poco distante dallo storico teatro, infatti, hanno preso il via i lavori che riqualificheranno il Politeama. La struttura di via Farosi, costruita negli anni ’30 e a lungo deputata a luogo di pubblico spettacolo (ospitava addirittura incontri di pugilato, ma più spesso spettacoli e serate danzanti) venne poi ceduta dal Comune ad un istituto bancario.

Correvano i primi anni Sessanta, il Politeama nel frattempo ha anche ospitato un mobilificio e nel 2003 il Comune lo ha ricomprato. Per farci cosa, a lungo, non si è mai capito, a dispetto di riaperture estemporanee e occasionali, rimaste fini a sé stesse: troppo oneroso il recupero di uno stabile lasciato all’oblio fino a quando, una quindicina di anni fa, il Comune ha restituito concretezza all’idea di poterlo recuperare. Il PNNR, da cui sono stati intercettati 2,5 milioni, da’ modo all’Amministrazione di avviare almeno il primo stralcio dei lavori – che dureranno 390 giorni – di cui ha dato notizia, rispondendo ai post con cui diversi sassolesi si chiedevano perché l’area circostante il Politeama fosse stata recintata, il Vicesindaco Alessandro Lucenti. "Le risorse per avviare il recupero ci sono, quelle che mancano a completarlo, tra i 2 e i 3 milioni, vedremo come reperirle, ma il primo passo, dopo tanta attesa, lo facciamo e ne siamo ben contenti". L’importo totale dei lavori si attesta a 5,3 milioni, stando almeno allo studio di fattibilità che il Comune elaborò nel 2021 e ha trovato seguito nella progettazione esecutiva: l’obiettivo è restituire la struttura alla città, aggiunge Lucenti, "entro i prossimi due, tre anni al massimo".

Il Politeama, uno dei simboli della vita culturale della Sassuolo di ieri, dovrebbe diventare un punto di riferimento per la vita culturale della Sassuolo del domani: il progetto, già approvato dalla Soprintendenza, prevede infatti la riqualificazione conservativa degli ambienti, che ospiteranno sale polivalenti e una biblioteca digitale, e proprio a questi ambienti si comincia a mettere mano, consolidando le murature, i pavimenti e il suggestivo soffitto che caratterizzano quello che i sassolesi di una volta chiamavano ‘al caldiròun’, ovvero il calderone, a suggerirne la capacità e la versatilità. "L’abbiamo pensata proprio così, ripensandola nel futuro: un contenitore all’interno della quale inserire quei contenuti che faranno della struttura – conclude Lucenti – uno dei simboli della Sassuolo che verrà".

Stefano Fogliani