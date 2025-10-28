"Politeama, finiti i soldi si chiude il cantiere"

Alla fine, gli unici contenti dello smontaggio dei ponteggi dalla facciata del Politeama, attualmente in corso, sono gli automobilisti, che presto ritroveranno quei parcheggi dei quali erano stati privati durante i lavori che hanno messo in sicurezza la facciata della struttura di via Farosi. Non ne è contenta, dello smontaggio dei ponteggi, l’opposizione che attacca, mentre fa buon viso a cattiva sorte l’Amministrazione comunale, che porta a termine la prima tranche del progetto, ma si ferma, per ora, appunto a quello. La polemica, tuttavia, c’è, e vale la pena darne conto, cominciando proprio dai rilievi della minoranza, che con l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti, oggi consigliere di Fratelli d’Italia, parla di "assenza di risorse necessarie per portare a termine i lavori" e di scelta "sconvolgente dell’Amministrazione, che decide di non investire per ultimare un progetto così significativo per la comunità".

Per dare gambe all’ambizioso progetto di riqualificazione – l’edificio è dismesso da decenni - la precedente amministrazione, rivendica Lucenti, aveva intercettato i fondi dal Pnrr, non sufficienti tuttavia per ultimare i lavori, "ma – aggiunge Lucenti - sarebbe stato sufficiente accendere un mutuo, misura del tutto sostenibile per il bilancio comunale, per garantire la continuità dei lavori. Oggi invece, ci ritroviamo con un cantiere immobile". Che tale rimarrà fino a quando l’Amministrazione non avrà reperito i fondi necessari a completare il restauro della struttura: oltre ai 2,5 garantiti dal Pnrr e dalla Fondazione Modena per mettere in sicurezza la facciata ne servono infatti almeno altri 4, che il Comune fa sapere reperirà attraverso bandi ad hoc o con la ricerca di partnership pubblico-private. Quanto allo stop ai lavori, puntualizza l’assessore alla Rigenerazione urbana David Zilioli, nessun allarme.

"Il Politeama – spiega - è stato concepito fin dall’inizio come un progetto a stralci funzionali autonomi: oggi possiamo dire che la prima parte si conclude nei tempi previsti, e ci stiamo già muovendo per completare la riqualificazione attraverso nuovi finanziamenti". Le preoccupazioni dell’opposizione, aggiunge Zilioli, "appaiono quindi prive di fondamento: la rimozione dei ponteggi non è uno "smantellamento", ma la naturale conclusione di un lotto lavori completato. Nessun allarme e nessun ‘cantiere fermo’: i lavori al Politeama procedono cronoprogramma e si avviano alla conclusione del primo stralcio, finanziato con fondi Pnrr e con il contributo della Fondazione di Modena, mentre il secondo lotto di lavori è già stato progettato e candidato a nuovi fondi". s.f.