Politkovskaja: ’A futura memoria’: "Racconto una persona splendida"

‘A futura memoria’, che andrà in scena domani sera alle 21 al Teatro comunale di Carpi, quale ultimo appuntamento con la rassegna ‘L’altro teatro’, è dedicato ad Anna Politkovskaja, coraggiosa giornalista russa che nel 2006, a 48 anni, ha pagato con la propria vita la ricerca di verità, libertà e giustizia. Scriveva per il periodico indipendente ‘Novaja Gazeta’ e conduceva da anni una significativa opera di denuncia contro la violazione dei diritti umani in Russia e Cecenia.

Lo spettacolo si basa sull’alternanza tra estratti degli sconvolgenti reportage di Anna Politkovskaja, fatti rivivere da una intensa Valentina Lodovini, video con immagini di repertorio e racconti fuori campo della cronaca dei principali accadimenti, e le musiche toccanti, del violinista Valentino Corvino e FontanaMix quartet, che propongono tre compositori russi che il regime stalinista censurò con l’accusa di ‘formalismo’. La fusione di queste componenti restituisce un racconto di fortissimo impatto emotivo. Come spiega direttamente la stessa Lodovini in questa intervista.

Valentina, qual è stato il suo approccio ad Anna Politkovskaja? Come si è preparata? "Ho studiato molto e soprattutto ho fatto tanta ricerca. Ho ‘conosciuto’ Anna Politkovskaja il giorno in cui è stata assassinata: ricordo ancora che ho sentito la notizia dalla radio e ne sono rimasta particolarmente colpita. Già avevo preso informazioni su di lei, e poi le ho approfondite anche a livello storiche, per contestualizzare. Alcune cose le ricordavo, ma era necessario uno studio più profondo, sulla sua vita, quello che ha scritto, quello che ha scoperto, e in parallelo la storia degli avvenimenti in Russia".

Che immagine si è dunque fatta di lei?

"Già era grave quello che ci veniva raccontato al tempo, ma lei ha fatto ancora di più, per lasciare una importante memoria per il futuro. È disarmante il quadro che ne esce. Anna Politkovskaja è stata prima di tutto una giornalista, ma non per missione, non per essere una eroina. Lei ascoltava le persone, le incontrava, parlava con tutti. Pretendeva onestà, era una persona splendida come essere umano e non solo professionalmente".

Come è impostato lo spettacolo? C’è immedesimazione o è ‘solo’ voce narrante?

"Io leggo alcuni testi della giornalista russa che sono stati scelti a cura di Lucia La Gatta, non interpreto. È una lettura scenica: ammetto la difficoltà in tutto questo di restare ‘neutra’, eseguendo una sorta di ‘operazione chirurgica’, basandomi sui suoi testi e sulle interviste. Con me ci saranno il violinista Valentino Corvino e FontanaMix quartet: la musica a volte è punteggiatura, altre volte potenzia le parole. Si ‘tocca’ la storia, e questo vale sia per noi che per il pubblico: oltre a coltivare la sua memoria, questo è un gesto di solidarietà a chi sta soffrendo per le guerre di oggi. È importante parlarne, siamo bombardati da tante notizie psicopatiche, dobbiamo dare dignità a chi combatte credendo in una idea di Europa".