Polizia, continuano i controlli. Identificate più di 100 persone

Nel pomeriggio di martedì, fino a tarda sera, la Polizia di Stato di Carpi ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrato dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, unitamente alla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato principalmente il centro cittadino e i parchi urbani. Una particolare attenzione è stata posta anche alle zone residenziali al fine di prevenire i reati di furto negli appartamenti. Nello specifico, nel corso di un controllo all’interno del parco Meridiana, un cittadino pakistano è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente ad uso personale e, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Ad un altro cittadino pakistano, rintracciato sul territorio, è stato notificato il decreto di revoca delle misure di accoglienza, emesso dalla Prefettura di Gorizia. Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 112 persone, di cui 34 straniere, e sono stati controllati 48 veicoli. Inoltre, sono stati predisposti anche quattro posti di controllo in via Guastalla, presso il casello autostradale A22, in via Romana Nord e a Correggio.