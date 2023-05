Polizia, controlli nei bar e vicino alla stazione: identificate 68 persone

Nel pomeriggio di sabato scorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli con la Polizia locale e il Reparto Prevenzione Crimine, con un focus sui locali pubblici. Verifiche in alcuni bar e nei pressi della stazione ferroviaria. Predisposti anche tre posti di controllo lungo la circonvallazione e altre 2 arterie principali per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dal comune. Sono state 68 le persone identificate, di cui 16 con precedenti penali. Sono in corso valutazioni su persone rintracciate in compagnia di pregiudicati.