Polizia del Frignano cambia comandante: arriva Giacomozzi

Matteo Giacomozzi è il nuovo comandante del Corpo unico Polizia locale del Frignano, con sede a Pavullo: prende il posto di Luigi Scannapieco, dimessosi per guidare il Corpo della locale di Cavezzo. Giacomozzi, 43 anni, attualmente è ispettore della polizia locale di Vignola: da lunedì assumerà l’incarico nel Frignano. "Mi congratulo con lui – dice Lorenzo Checchi, presidente dell’Unione dei dieci comuni del Frignano – ritengo che sia stata un’ottima scelta, per un territorio vasto come il nostro e con diverse caratteristiche da comune a comune. Auguro buon lavoro a lui ed a tutti gli agenti". Anche il Sulpl si congratula: "uomo di comprovata serietà, professionalità e autorevolezza che porterà miglioramenti".