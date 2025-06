Non si fermano all’alt e tentano di scappare: denunciati dalla Polizia di Stato due cittadini georgiani irregolari, subito accompagnati al CPR per la loro definitiva espulsione.

Giovedì mattina, la Polizia di Stato di Modena ha proceduto, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, all’accompagnamento di due cittadini georgiani di 28 e 37 anni presso il Centro Rimpatri di Ponte Galeria (Roma).

La notte di mercoledì, intorno alle 23, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio ha intimato l’alt a un’auto che stava percorrendo viale Ciro Menotti. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato la marcia con l’intento di eludere il controllo. L’auto, inseguita dalla Volante, è stata bloccata nel piazzale delle piscine Pergolesi.

I due cittadini georgiani sono stati denunciati, oltre che per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia, anche per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere; nell’abitacolo c’erano due paia di forbici con l’estremità della lama modificata. I due uomini erano altresì in possesso di due patenti di guida false.