Polizia di Stato, l’allarme del Siulp: "Servono subito rinforzi a Carpi"

Il Siulp, sindacato della polizia di Stato, alza la voce per denunciare la situazione di carenza di organico del commissariato di Carpi. Attraverso il suo segretario provinciale Roberto Butelli rivendica che nelle prossime assegnazioni che saranno fatte dal Ministero dell’Interno arrivino adeguati rinforzi. "Carpi – fa presente Butelli – è di fatto una provincia nella provincia, contando una popolazione di quasi 74.000 abitanti ed un’estensione territoriale di 131 chilometri quadrati. Secondo tali fattori, Carpi risulta ben superiore a province come Mantova, che conta 50.000 abitanti ed una superficie di 68 chilometri quadrati, oppure Lodi con appena 45.000 abitanti ed una superficie di 41 chilometri quadrati, che sono province ed hanno una questura (anziché un commissariato) ed un comando provinciale dell’Arma dei carabinieri anziché un comando Compagnia". A Carpi, invece, "resta un piccolo Commissariato con 41 operatori che deve servire per la polizia amministrativa (passaporti, armi, licenze, soggiorni, cittadinanze ecc.) un comprensorio di 128mila persone".

I dati riportati dal sindacato Siulp parlano, poi, di una presenza di circa 17mila stranieri, di 7 moschee, di cui 6 in proprietà, che ne fanno una delle più importanti, se non la più importante, città d’Italia per diffusione della religione musulmana sunnita. "Considerato che a giugno Mirandola ha ricevuto un incremento di 11 agenti, Sassuolo di 12, cosa di cui noi siamo molto soddisfatti, Carpi – ammonisce Butelli – ha ricevuto 0. Il nostro invito, pertanto, è rivolto a tutta la politica per dire ’adesso rinforziamo Carpi’.

Lo suggeriscono i dati: gli arresti sono aumentati, le denunce sono aumentate, i codici rossi sono aumentati, e anche i servizi di ordine pubblico. E’ un crescendo, mentre gli operatori, che sono 41 in totale, stanno calando". "Non è possibile tirare ancora la corda per continuare a garantire dei servizi ad una città e ad un commissariato con questi numeri. La nostra richiesta – conclude Butelli – è che, poiché che a breve verrà fatto il piano di ripartizione degli incrementi di organico in tutta Italia, il Ministero dell’Interno e il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza tengano nella giusta considerazione la città di Carpi per mandare un incremento di organico adeguato".

Alberto Greco