Polizia, ecco 23 nuovi agenti "Più pattuglie per il territorio Governo, promessa mantenuta"

Ventitre nuovi arrivi che, al netto degli avvicendamenti, significano un potenziamento dell’organico con 12 agenti in più per la questura di Modena. I poliziotti hanno raggiunto la sede tra lo scorso fine settimana e ieri sono già operativi tra Modena, Carpi e Sassuolo. Ad accoglierli il questore Silvia Burdese assieme a dirigenti e funzionari. Un’operazione nell’ambito del piano annuale ministeriale di progressivo incremento delle risorse umane della questura di Modena.

"Si tratta – spiegano dalla questura – di risorse preziose che verranno impiegate in primis in servizio di Volante, sia all’Ufficio prevenzione generale nel capoluogo che presso i commissariati distaccati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso l’Ufficio passaporti e l’Ufficio immigrazione, in ragione delle attuali maggiori esigenze nel settore rilascio titoli e nel settore espulsioni". In particolare, sei agenti sono stati assegnati al potenziamento organico degli uffici periferici, nello specifico tre al commissariato di Carpi e tre al commissariato di Sassuolo.

Dei 23 assegnati, 17 sono agenti in prova, che hanno prestato giuramento nei giorni scorsi nelle rispettive Scuole di Brescia, Piacenza, Cesena, Trieste, Spoleto e Nettuno, al termine del 220° e 221° Corso di formazione per Allievi agenti della polizia di Stato. Gli Agenti in prova del 221° Corso hanno prestato giuramento a Nettuno alla presenza del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Gli altri operatori sono agenti già effettivi da alcuni anni, che possono contare su importanti professionalità maturate presso altre questure, Torino e Genova, e articolazioni della polizia stradale, Vipiteno, Trieste. Tra il personale effettivo neoassegnato, anche due vice sovrintendenti di comprovata esperienza in materia di polizia giudiziaria e polizia scientifica.

Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto ieri nell’Aula ’Emanuele Petri’, nel corso del quale sono state enucleate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, il questore Burdese unitamente a dirigenti e funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro. "L’elevata preparazione e la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, poiché tutti hanno scelto elettivamente Modena quale sede di assegnazione, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio".

Plauso dal senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa: "Il gruppo di neossunti può contare sul importanti professionalità già maturate negli anni passati presso altre questure, e sono certo sapranno aiutare i colleghi meno esperti nel presidio del nostro territorio. Risorse preziose per il capoluogo ma anche per la provincia, che non è deve essere un territorio di serie B, grazie allo stanziamento di sei agenti assegnati a potenziamento organico degli uffici periferici". Dopo anni di tagli alle forze dell’ordine, "ricordo i 100 agenti in meno, suddivisi nelle varie forze, nei 10 anni dei governi del Pd, comincia ora l’inversione di tendenza voluta da governo Meloni e in particolare da Fratelli d’Italia, che da sempre si batte per aumentare la sicurezza dei modenesi".