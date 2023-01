Polizia, identificate 14mila persone Impennata di arresti e denunce

Il 2022 ha registrato un significativo aumento dell’operatività del personale del Commissariato di Carpi in tema di contrasto ai reati. Rispetto al 2021 si ha un + 88% di persone arrestate, passate da 17 a 32, e un + 20% di persone denunciate passate da 221 a 265, di cui 15 minori. In totale le attività di prevenzione e repressione hanno consentito di procedere all’identificazione di 14589 persone, al controllo di 4348 veicoli su strada e al sequestro di 1,083 kg di sostanze stupefacenti di varie tipologie. E’ quanto emerge dai dati del bilancio dell’attività operativa del Commissariato nell’anno appena finito, che ha visto il personale impegnato su più fronti, dal controllo del territorio, alla Polizia giudiziaria, alla Polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione. Dalle chiamate gestite dalla sala operativa sono derivati 1009 interventi della Volante. Si è dato massimo impulso al controllo del territorio, con servizi ordinari assicurati nelle 24 ore dalla Volante e con servizi straordinari garantiti con pattuglie di rinforzo, poste a disposizione dalla Questura e impiegate nei quadranti orari più critici e nelle aree interessate dalle varie fenomenologie criminali di volta in volta emergenti.

Sono stati 76 i servizi di ordine pubblico, 15 i servizi straordinari di controllo del territorio con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine.

I servizi di prevenzione e vigilanza hanno riguardato, soprattutto durante la stagione primaverile, il controllo della movida e dei luoghi di ritrovo giovanile. Diversi sono stati i servizi congiunti e interforze organizzati per il controllo di pubblici esercizi, con il concorso del personale del Settore Amministrativo, della Polizia locale e dell’Ispettorato del lavoro.