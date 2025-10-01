Polizia locale, 960 interventi in zona stazioni

Quasi 2mila i servizi effettuati dalla polizia locale, a volte con la collaborazione delle altre forze dell’ordine, nelle zone più ‘calde’ della città. È il macronumero che il sindaco Matteo Mesini ha opposto, in tema sicurezza, alle interrogazioni propostegli in consiglio comunale da Fratelli d’Italia e Lista Macchioni. "Dati – ha detto il primo cittadino – che non devono essere letti solo come numeri, ma come il segno concreto di una presenza e di un impegno quotidiano. Possiamo fare di più? Io credo di sì, e ad ottobre convocheremo in Comune i cittadini e i comitati informali che ci hanno scritto in questi mesi: vogliamo ascoltare tutti per capire insieme cosa ha funzionato e cosa va migliorato perché lavorare sulla sicurezza significa permettere a tutti di vivere la città con serenità".

Il sindaco ha poi garantito il rafforzamento dei controlli nelle ore serali, aggiungendo come l’Amministrazione comunale stia pianificando "da una parte un presidio più efficace, anche grazie al nucleo di Polizia di prossimità, in occasione di eventi che affollano il nostro centro storico, come le Fiere d’Ottobre e le festività natalizie, dall’altra ulteriori investimenti sui sistemi di videosorveglianza, per rendere i controlli ancora più efficaci e tempestivi".

Tornando ai numeri di cui si diceva all’inizio, Mesini ha rivendicato un’attività "capillare e costante" sul territorio, spiegando come da inizio anno "nella zona delle stazioni ferroviarie e in piazza Tien An Men sono stati garantiti 960 servizi con presidi fissi organizzati in turni di mattino, pomeriggio e sera, oltre a 60 interventi mirati posti in essere con Polfer e unità cinofila, cui sono aggiunti una sessantina di servizi mirati, con identificazioni e controlli anche serali, con l’unità cinofila, presso il parco di viale Crispi".

Oltre 250, invece, cui si aggiungono 6 verifiche presso le attività commerciali, i controlli serali svolti tra via Aravecchia e la zona delle scuole Pascoli, mentre sono stati quasi il doppio (450 in totale, da inizio anno ad oggi) i pattugliamenti notturni e serali di cui sono stati oggetto sia il parco Vistarino che il parco delle Rimembranze e quello dell’ex Edilcarani. Finita qui? Non proprio: anche su via San Giorgio, dove una petizione dei residenti contro vandalismi e schiamazzi, sono stati attivati 111 controlli serali e 4 interventi congiunti con Commissariato, Guardia di Finanza e unità cinofila, in risposta alle segnalazioni di schiamazzi di gruppi giovanili.

Stefano Fogliani