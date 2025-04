Polizia locale, arriva un altro defibrillatore

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara ora è dotata di un secondo defibrillatore mobile. Anche questa postazione sarà a disposizione delle 4 comunità di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino. Ha trovato posto a bordo della Suzuki Ignis, in uso alla Polizia Locale, ed è stato concesso dall’amministrazione comunale di Nonantola per garantire un intervento rapido nelle situazioni di emergenza che ne dovessero richiedere l’utilizzo da parte degli operatori del Servizio di Polizia Locale, tutti adeguatamente formati per l’utilizzo del DAE dall’Associazione "Gli Amici del Cuore" di Modena. "Siamo molto orgogliosi del progetto che riguarda la formazione per l’utilizzo del defibrillatore e le manovre di rianimazione di base rivolto agli agenti di Polizia Locale, sottolinea Christian Bevilacqua vicepresidente Amici del cuore.

Al.Gr.