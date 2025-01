"Polizia locale, aumentata la lotta al degrado"

Sono stati 131 i veicoli sottoposti a fermo o sequestro, 30 quelli confiscati e 289 le informative trasmesse alla autorità giudiziaria per gravi reati. Rilevati 194 incidenti stradali, di cui 106 con lesioni e quattro dall’esito mortale. Questi alcuni dei numeri dell’intensa attività svolta nel 2024 dalle 28 unità di Polizia Locale che compongono il Corpo intercomunale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Giorni fa la loro festa, San Sebastiano, celebrata a Medolla, presenti tutti i sindaci dei 6 comuni (Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero) appartenenti al Comando Polizia Locale unificato.

"E’ stato completato il progetto del bando regionale – ha ricordato il comandante Donato Caccavone - che prevedeva la dotazione per il Corpo di un drone, già operativo, e strumenti e per le attività di Protezione civile. Nel corso dell’anno, anche su indirizzo degli amministratori, si è deciso di focalizzare l’attività del Corpo alla tutela del territorio e della comunità, pattugliando le zone oggetto di segnalazioni di fenomeni di devianza giovanile o, peggio, di allarme sociale, quali stazioni, centri sportivi, centri commerciali e pubblici esercizi, con servizi mirati nei centri abitati e nei parchi per la salvaguardia del decoro urbano. Attuato poi un monitoraggio costante, anche con l’ausilio dell’unità cinofila messa a disposizione dall’Unione Terre di Castelli e con l’impiego delle telecamere di sorveglianza poste sul territorio". Intensificate tutte le attività ispettive e di controllo con 930 posti di blocco sulla strada e controllati 54.819 veicoli (48.278 attraverso telecamere nei varchi), 1.614 servizi di controllo in parchi pubblici e 631 in centri abitati, 158 interventi di tutela ambientale e ispezionati 383 esercizi pubblici ed eseguite 78 verifiche sulla regolarità del lavoro.

"Per cercare di facilitare il loro lavoro - ha detto il presidente Ucman Claudio Poletti - siamo impegnati a dotare il corpo delle tecnologie più evolute, dai sistemi di videosorveglianza ai droni, agli strumenti per la rilevazione della velocità per assicurare gli strumenti più efficienti a servizio di tutte le attività di presidio e controllo che garantiscono la nostra sicurezza". Oltre ai sequestri e fermi di auto, sono state rilevate 3.650 violazioni al codice della strada, 1.278 per superamento dei limiti di velocità, 35 per uso del telefonino, 180 per la cintura, 15 per guida senza patente ed eseguiti 2.102 controlli alcol-narco test e ritirate 277 patenti. "Ritengo che tutti noi – ha commentato Michele Goldoni, assessore dell’Unione alla Polizia locale - abbiamo un grosso debito di riconoscenza nei loro confronti".

Alberto Greco