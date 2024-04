"Polizia locale, casa dei cittadini"

"Una differenza notevole con gli spazi di cui disponevano prima, ed una sede adeguata anche ai recenti aumenti di organico". Così Rossana Prandi, comandante della Polizia Locale sassolese, nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede di via San Pietro, celebratasi alla presenza delle autorità civili e militari e di tanti cittadini che hanno poi visitato la struttura. "Che non sarà solo la nostra nuova casa, ma una casa per tutti i cittadini". Tre anni di lavori, tremila metri quadri di estensione, tre milioni di euro investimento: l’edificio ospiterà anche il centro operativo della Protezione Civile, e garantirà agli agenti la possibilità di lavorare all’interno di spazi moderni e funzionali, godendo anche di una sala operativa all’avanguardia e di nuovi ambienti come la sala rosa, riservata donne vittime di violenza. Non priva di significati simbolici anche la collocazione dell’edificio, che sorge su un’area che ospitava, fino al 2009 quando venne demolito, il ‘famigerato’ condominio ‘San Matteo’. Il sindaco uscente Gian Francesco Menani ha affidato la sua soddisfazione ai social (‘In viale San Pietro c’è un nuovo presidio di legalità, visibile ed efficace, in una zona un tempo franca per la microcriminalità che oggi vede sorgere un monumento alla sicurezza. Obiettivo raggiunto’) mentre in mattinata era stato il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Mesini a compiacersi che ‘la Polizia Municipale abbia una nuova casa’, non senza una punta di polemica. "Le prime risorse erano state predisposte dalla Giunta Pistoni e sono felice il Comune possa fruire di un edificio all’avanguardia: la Polizia Locale svolge un ruolo importante, e la sicurezza è uno degli indicatori del benessere delle persone".

Stefano Fogliani