Polizia locale del Frignano, infuria la polemica

Si accende il dibattito sul futuro del Corpo unico polizia municipale del Frignano dopo l’annuncio dell’uscita dal 1° gennaio 2026 dei comuni di Montecreto e Fiumalbo, che seguono alle uscite due anni fa di Serramazzoni e Riolunato. In questi tre mesi si contrappongono le posizioni di chi chiede l’uscita anche di Pavullo (con possibile scioglimento del Corpo) e di chi vuol ricucire gli strappi per tornare ai 10 comuni aderenti. Ieri una nota congiunta da tre presidenti gruppi consiliari di centro-sinistra del comune di Pavullo: Susan Baraccani (gruppo La Torre), Rita Gamberini (gruppo Pavullo Coraggiosa - Idee in Comune – Movimento Cinque Stelle) e Giuseppe Servadei (gruppo Consiliare Pavullo al Centro): "Chiediamo ai sindaci di superare le logiche campanilistiche in una visione lungimirante per tutto il territorio, e al sindaco Venturelli di promuovere una strategia di Distretto".

Alle voci, a nostro avviso irresponsabili e poco lungimiranti, "che spingono per lo scioglimento del Corpo Unico – dicono i tre presidenti – ribadiamo che la gestione associata della polizia locale rappresenta un modello di efficienza e sicurezza perché consente interventi più coordinati, metodi di lavoro uniformi e un controllo più efficace del territorio. Tornare ai singoli corpi comunali significherebbe indebolire questo sistema e rendere il Frignano più frammentato e meno sicuro. Oggi più che mai serve collaborazione, non divisione: i Comuni, le istituzioni e le diverse Forze dell’Ordine devono lavorare insieme per garantire una presenza più capillare e servizi migliori ai cittadini. Pensare che dieci polizie municipali separate possano sostituire l’attuale organizzazione, a partire dalle attività più semplici alle più delicate, è irrealistico: il principio dell’ognuno per sé porterebbe solo a essere tutti più piccoli e tutti più deboli".

C’è poi il rischio che, "una volta abbandonato il Corpo Unico, si metta in discussione anche la gestione condivisa di altri servizi dell’Unione dei Comuni. Come frignanesi, non possiamo permetterci di guardare solo al risparmio immediato o a logiche campanilistiche: il futuro del nostro territorio dipende dalla capacità di fare squadra, avere strategie comuni per sanità, turismo, economia, cultura, per i servizi e la sicurezza. Per questo – concludono Baraccani, Gamberini e Servadei – chiediamo ai sindaci di non far vincere gli egoismi e l’immediato ed effimero risparmio economico, ma di lavorare insieme per rafforzare il Corpo unico di polizia".