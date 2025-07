Polizia locale, Di Niquili nuovo comandante

È stato presentato ufficialmente ieri il nuovo comandante del corpo unico di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. Si tratta del 35enne Luca Di Niquili, formatosi presso l’Accademia Militare di Modena, laurea magistrale in Giurisprudenza e una laurea specialistica in Scienze della Sicurezza. Di Niquili, originario di Torino, ha ricoperto per anni e fino a poco tempo fa l’incarico di comandante della polizia locale dell’Unione Comuni del Sorbara, In precedenza, è stato Capitano dell’Arma dei Carabinieri presso i comandi provinciali di Caltanissetta e di Modena. Di Niquili sostituisce il comandante Pierpaolo Marullo, ora a Cagliari, che ieri ha salutato i suoi colleghi in video collegamento, dando anche lui il benvenuto al nuovo comandante e rendendosi disponibile al passaggio delle consegne. Due le priorità indicate da Di Niquili: "Integrazione con le comunità locali e consolidamento dei rapporti tra le forze dell’ordine, in quanto la sicurezza la si costruisce tutti insieme non è un onere di un solo attore". Il presidente dell’Unione, Iacopo Lagazzi, ha detto: "Desidero dare il benvenuto al dottor Di Niquili e augurargli buon lavoro al servizio della nostra comunità".

m.ped.