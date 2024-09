Polizia Locale, il nuovo comandante è Parmeggiani

A San Felice è arrivato un nuovo comandante di Polizia locale che guiderà anche l’unità operativa Area est dell’Unione comuni modenesi area Nord che comprende Camposanto.

Si tratta dell’ispettore capo Andrea Parmeggiani, 48 anni, che ha preso servizio il 1° settembre scorso.

Parmeggiani, che ha conseguito presso l’università di Bologna una laurea in Scienze Criminologiche e una laurea magistrale in scienze dell’investigazione, oltre a un Master in Politiche per le sicurezze, vanta una lunga esperienza maturata nei quasi 17 anni trascorsi presso la polizia locale di Modena, con una breve parentesi nel bolognese, occupandosi in particolare di polizia giudiziaria, specialmente nel contrasto della microcriminalità. Negli ultimi anni è stato inoltre responsabile della sala operativa e del nucleo di pronto intervento della polizia locale di Modena. Docente presso la Scuola interregionale di polizia locale di Modena, nell’arco della sua carriera gli è stata tributata nell’anno 2022 la Croce per meriti speciali della Regione Emilia-Romagna.

A lui sono andati i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale di San Felice.