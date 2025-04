Polizia locale in piazza Contrari. Inaugurato il nuovo presidio

Come da programma, è stato inaugurato ieri mattina in piazza dei Contrari il presidio della polizia locale in centro storico, che entrerà in funzione ufficialmente da martedì prossimo. Questo ufficio sarà il punto di riferimento per i 12 operatori di polizia locale del presidio di Vignola, negli orari consueti, dalle 7.30 alle ore 19.30. Il normale ricevimento per il pubblico rimarrà invece, secondo gli orari previsti, nella sede del comando della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, in via Pertini.

"E’ con grande soddisfazione – ha dichiarato la sindaca di Vignola, Emilia Muratori - che questa mattina (ieri, ndr), insieme alla presidente della Commissione Legalità dell’Assemblea legislativa regionale, Maria Costi, e al responsabile del presidio, ispettore Cristian Cordedda, abbiamo tagliato il nastro della nuova sede in centro storico del presidio di Vignola della Polizia locale. Intervenire in un centro storico tutelato è sempre molto complicato, ma ora i 12 agenti di Vignola possono contare su una sede rinnovata, efficiente, connessa e vicina a chi vive e lavora in centro. Era questo il nostro obiettivo. Le numerose presenze all’inaugurazione, trasversali tra maggioranza e minoranza (e di questo mi compiaccio), testimoniamo di come il tema della sicurezza sia particolarmente sentito dalla nostra comunità e di come questa possa essere una risposta concreta alle istanze dei cittadini".

Tra i servizi che svolgeranno gli agenti operanti in questo presidio, la sorveglianza presso le scuole e il presidio del territorio.

m.ped.