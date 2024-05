Polizia locale, la festa: "Tante assunzioni. Autovelox necessari per la sicurezza"

Nuove assunzioni e formazione ma anche vigilanza e vicinanza alla città. Sono gli elementi che hanno caratterizzato l’ultimo anno di attività del Corpo della Polizia locale di Modena che ieri, nel piazzale antistante il Comando, intitolato al primo comandante della Polizia locale di Modena, Gino Montipò, ha festeggiato il 164esimo anniversario della fondazione del Corpo. Alla cerimonia erano presenti autorità civili, militari e religiose, tra cui il procuratore della Repubblica Luca Masini, il vicario don Giuliano Gazzetti in rappresentanza del Vescovo, il rettore Porro, la questora Donatella Dosi, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Antonio Caterino, della Finanza Gianluca Capecci, il vicecomandante dell’Accademia militare di Modena colonnello Giuseppe Vecchia e rappresentanti dei Corpi di Polizia Locale della provincia, oltre al primo cittadino Muzzarelli, assessori e al candidato sindaco del centrodestra Negrini.

Dopo lo schieramento del Corpo, passato in rassegna dal sindaco di Modena Muzzarelli e dal comandante, è intervenuta la prefetta Alessandra Camporota. A prendere la parola, poi, il comandante Roberto Riva Cambrino che si è congratulato con gli agenti per le numerose attività che hanno visto impegnati gli agenti, da quelle operative svolte sulle strade e nei quartieri, a quelle di supporto al personale medico con formazione all’uso del defibrillatore, fino all’attività volontaria prestata alle popolazioni alluvionate della Romagna.

"Le attività operative sono state determinate dagli eventi: dall’alluvione dello scorso anno in avanti, ci siamo impegnati sia sotto il profilo soccorso-protezione civile, sia per il controllo del territorio oltre alle attività quotidiane di pattugliamento – ha detto il comandante –. Fatti cruenti, come quello dell’accoltellamento nel corso della fiera di Sant’Antonio dimostrano la capacità operativa del personale e fortunatamente la preparazione al soccorso ai feriti.

Va celebrata la notizia dei tanti neo assunti: abbiamo accolto tanti colleghi ufficiali e agenti dai concorsi – ha sottolineato – e questo ci consente di mantenere una capacità operativa tra le più alte della Regione".

Per quanto riguarda il decreto Salvini, ovvero la recente riforma degli autovelox, con una stretta sull’installazione (i Comuni devono dimostrare l’effettiva necessità di controllo) e nuove regole sui cartelli per segnalarli, il comandante ha chiarito: "Prima di tutto attendiamo che si cristallizzi la norma: l’unico dato certo è la sentenza della Cassazione.

Chiaro che quello dei misuratori di velocità è uno strumento che consente di monitorare un fenomeno pericoloso e oggettivamente motivo di aggravamento delle conseguenze degli incidenti: la velocità.

Ciascuno – ha puntualizzato – ha diritto ad una opinione rispetto alle modalità di controllo: ogni alternativa all’utilizzo degli strumenti, quindi l’anarchia, in questo settore desta preoccupazioni per quanto riguarda l’incolumità delle persone". Ha fatto presente che il tema degli autovelox si lega a quello della sicurezza, non è una questione di entrate nelle casse dei Comuni.

Per quanto concerne l’aumento di incidentalità Cambrino ha affermato: "Modena è una città dinamica, molto frequentata e quindi è inevitabile che la attività della circolazione stradale sia intensa e come tutte le attività intense deve essere regolata".

Il candidato sindaco per il centrodestra Luca Negrini, ha sottolineato: "Il Corpo di Polizia locale è un punto cardine nella gestione della Modena del futuro, nella convinzione che occorre stare al passo con i tempi che vedono una criminalità molto modificata a cui deve seguire una pronta risposta che garantisca la sicurezza in primis degli agenti, tutti devono avere la giusta strumentazione". "Siamo soddisfatti che a fine mandato l’amministrazione comunale abbia raggiunto l’obiettivo di aumentare gli organici, ma lo saremo soprattutto quando il centrodestra sarà al governo di questa città e il potenziamento della Polizia locale potrà essere strutturale" afferma Pergiulio Giacobazzi, capolista FI Modena.