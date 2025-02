Polizia locale, Malvezzi sul trasloco: "Slittamento di soli due mesi"

"Spiace constatare dalle dichiarazioni dei consiglieri Fieni e Bonzanini che non sono stati attenti alle procedure finora espletate e agli atti di bilancio preventivo". A replicare sul trasloco della polizia locale è l’assessore Paolo Malvezzi secondo cui "il progetto di realizzare una nuova sede per il Comando di Polizia locale dell’Unione Terre d’argine non è una promessa elettorale, ma nasce nella scorsa consiliatura: è infatti uno dei progetti beneficiari dei fondi Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) della Regione per i quali è stato approvato uno schema di investimento nel 2023".

A questa amministrazione, prosegue l’assessore, "spetta il compito di proseguire e portare a termine la nuova sede entro i termini previsti dall’accordo Comune-Regione (come previsto fin dall’inizio e nessuno ha mai annunciato date di presunta inaugurazione). Non ci saranno, dunque, ritardi su quanto programmato. Anzi, si sta lavorando per provare ad anticipare già a quest’anno l’inizio dei lavori, previsti nel bilancio di previsione nel 2026, come fortemente caldeggiato dal sindaco Righi che vuole accelerare sui lavori".

Non sussistono quindi, come sostenuto dal consigliere di Fratelli d’Italia, "incongruenze rispetto ad atti o documenti di programmazione. Il mio ufficio è sempre aperto nel caso servissero chiarimenti".

La necessità di rivedere la collocazione è emersa dalle indagini preliminari effettuate in sede di progettazione definitiva ed esecutiva: "Sono indagini necessarie, che servono proprio a individuare eventuali problemi prima di procedere alle fasi di progettazione successive, così, evitando di spendere risorse inutilmente". Dalle indagini, in particolare, sull’edificio inizialmente individuato come nuova sede, "è emersa la necessità di importanti lavori per adeguare la struttura alla classe d’uso superiore rispetto a quella attuale (da classe 3 a 4). Ciò significa che si era già a conoscenza della necessità di adeguamento ma che non si poteva sapere l’entità delle opere necessarie per adeguare l’edificio. Tengo a rassicurare che nonostante questo imprevisto, parliamo di uno slittamento di soli due mesi sulla tabella di marcia dovuti alla nuova progettazione di fattibilità, imprevisti che capitano ma che se prontamente affrontati si risolvono nel migliore dei modi".