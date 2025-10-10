Polizia locale, nuova sede in arrivo: "Accessibile, sostenibile e sicura"

Ecosostenibile, con attenzione all’adattamento climatico e all’efficienza energetica; sicura perché dovrà ospitare anche la Protezione civile e diventare centro di accoglienza in caso di calamità naturale; accessibile facilmente alla popolazione che troverà riunite in un unico luogo tutte le funzioni e i servizi. Sono queste le principali linee di indirizzo per la progettazione del nuovo Comando della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine approvate dal Comune, primo atto dell’intervento di rigenerazione urbana che porterà alla costruzione della nuova sede nell’area del magazzino ex Colombofili in via Nuova Ponente.

Nello specifico, è prevista la ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione del fabbricato esistente e la costruzione di uno ex novo. La nuova sede permetterà una maggiore accessibilità alla cittadinanza sia in termini di collocazione, vicina al centro storico e facilmente raggiungibile in caso di emergenza da tutti i tipi di veicoli, sia in termini di attenzione agli utenti più fragili o con disabilità, e una maggiore sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti.

L’accorpamento di tutte le funzioni amministrative e non operative consentirà, inoltre, una riorganizzazione funzionale ad abbattere i costi delle funzioni amministrative e a impiegare il maggior numero possibile di agenti nel presidio del territorio. La sede avrà due piani fuori terra, con il lato visibile dalla strada e dai percorsi ciclabili enfatizzato da una grande vetrata a tutta altezza.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che segue il Documento di indirizzo, sarà affidato alle società Rpa Srl e Habitat Ingegneria Srl.