Polizia locale, nuovi orari. Potenziati i turni su strada

Formigine riorganizza orari e turni della Polizia locale, al fine di ottenere il massimo presidio sul territorio in rapporto anche alle risorse disponibili che vengono aumentate di quattro operatori. La presenza degli agenti, tanto in città quanto nelle frazioni, anche con l’ufficio mobile, sarà garantita dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19, il venerdì e sabato notte fino all’una con due pattuglie mentre nelle altre serate il presidio del territorio sarà garantito attraverso un modello di sicurezza integrata, frutto del protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulla città’, siglato in Prefettura di Modena, che vedrà in campo operatori della vigilanza privata che collaborano, nel rispetto delle modalità operative previste, con le forze dell’ordine. L’Amministrazione ricorda che "per tutte le segnalazioni relative alle emergenze è necessario contattare il numero unico 112 e apre alla cittadinanza anche l’ufficio di Polizia Locale che apre giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45, e il sabato dalle 8.15 alle 12.15, con accesso libero, e resta disponibile a ricevere per pratiche urgenti negli altri giorni della settimana, previo appuntamento da prenotare allo 059 416123, oppure recandosi al punto accoglienza dello Sportello del Cittadino che si trova, come del resto l’ufficio di PL, in via Unità d’Italia. Sempre lunedì apre anche il nuovo Ufficio sanzioni, che si trova presso il Comando di Polizia locale di Sassuolo ed è competente per ogni richiesta relativa a verbali di accertamento sia legati al Codice della Strada che alle sanzioni amministrative oltre che per richiedere la rateizzazione dei pagamenti o la restituzione di veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo. Anche per questo ufficio, aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30, è disponibile un numero telefonico, ovvero lo 0536 880729 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Il Comune di Formigine ribadisce tuttavia come il mezzo più veloce ed efficace per pagare le sanzioni è online - seguendo le indicazioni presenti nell’area dedicata del sito Internet del Comune di Formigine - oppure recandosi presso i diversi gestori accreditati, ovvero banche, uffici postali, esercenti convenzionati come edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati o tabaccherie. s.f.